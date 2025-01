Melania Trump confirma que vivirá en la Casa Blanca y acalla las especulaciones

"Estaré en la Casa Blanca", dijo Melania Trump al programa "Fox & Friends" en una entrevista emitida el lunes.

"Y cuando necesite estar en Nueva York, estaré en Nueva York. Y cuando necesite estar en Palm Beach, estaré en Palm Beach", añadió.

Los Trump tienen un lujoso apartamento en Manhattan y una mansión en el complejo Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Melania Trump estuvo ausente durante gran parte de la campaña electoral de 2024. Pero su perfil público aumentó hacia el final de la campaña y desde que Trump ganó el pasado 5 de noviembre.

Retomará campaña de la niñez

Como primera dama, Melania Trump prevé impulsar su campaña "Be Best" para el bienestar de los niños, una causa que promovió esporádicamente durante el primer mandato de su marido.

"Continuaré con Be Best y también ampliaré Be Best", declaró al programa.

También estrenará una película biográfica, tras publicar en octubre sus memorias. La idea fue suya, dijo.

Melania Trump dijo que sus prioridades son "ser madre, ser primera dama y ser esposa".

Barron, que estudia en la universidad en Nueva York, "vendrá de visita", añadió.

"Tal vez algunas personas me vean como la esposa del presidente, pero yo me valgo por mí misma, soy independiente", contó Melania Trump.

"No siempre estoy de acuerdo con lo que dice o hace mi marido", agregó. "Le doy mi consejo, y a veces me escucha, a veces no, y no pasa nada".

FUENTE: Con informaciòn de AFP