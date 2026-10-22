Putin afirma que Rusia está lista para negociar un acuerdo final sobre la guerra con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita un puesto de mando del grupo de fuerzas conjuntas, en medio del conflicto ruso-ucraniano en curso.

MOSCÚ — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que está listo para reanudar las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, pero sobre un acuerdo de paz definitivo y no sobre un alto el fuego "corto".

"El objetivo de estas conversaciones será abordar la cuestión de garantizar la seguridad tanto para Ucrania como para Rusia... en el marco de un acuerdo final, no después de una especie de breve pausa en los combates", dijo Putin a un periodista de la televisión estatal.

POLÍTICA ¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

"Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación, en el sentido de que se trata de un pueblo que nos es muy cercano", dijo a la televisión pública.

Putin subrayó que, aunque no todos coincidan con sus interpretaciones históricas sobre que rusos y ucranianos, según los últimos análisis genéticos, "son un mismo pueblo", "podemos ponernos de acuerdo en todo".

Aunque aseguró que si la otra parte piensa "de otra forma, pues será de otra forma" y añadió que el ejército ruso cumplirá con su misión y "se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial".

"Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan", afirmó.

Y se preguntó por qué el gobierno ucraniano considera que "todo el mundo debe pagarles, combatir por ellos, suministrarles armamentos, munición, equipos y demás".

Kiev dispuesto a ceder territorio

Además, en alusión a las últimas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre que Kiev está dispuesta a congelar el frente de forma que Moscú se quede con parte del territorio ucraniano, Putin negó que se pueda hablar de "pérdida de territorio".

"Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia", señaló y recordó el controvertido referéndum celebrado en 2022 por las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el que sus habitantes apoyaron integrarse en la Federación Rusa.

Después de más de cuatro años y medio de combates, el ejército ruso no controla totalmente ninguna de esas regiones. Los ucranianos aún controlan parte de Donetsk, Jersón y Zaporiyia, y un par de localidades en Lugansk.

A su vez, Putin recordó que acordó con el emisario estadounidense reanudar las negociaciones tripartitas estancadas desde febrero para abordar las garantías de seguridad con las que contarán rusos y ucranianos una vez se firme un acuerdo de paz definitivo y "no como resultado del cese de las hostilidades por un corto espacio de tiempo".

"Veremos cómo resulta"

"Estamos dispuestos a reanudar los contactos para lograr esos objetivos", aseveró Putin después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara que la paz en Ucrania está cerca, algo que ya ha dicho en varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

"Veremos cómo resulta. Han estado ocurriendo muchas cosas", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que el líder ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz.

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, mantuvo esta semana una nueva ronda de contactos para poner fin al conflicto, una de las principales promesas de campaña de Trump que sigue sin cumplirse ante la falta de voluntad de las partes involucradas en el conflicto que lleva casi cinco años.

El martes, Witkoff se reunió en Oslo con Zelenski y dirigentes europeos y después viajó a Rusia para entrevistarse con Putin en San Petersburgo, donde también se anunció la liberación de un profesor estadounidense detenido en ese país.

El miércoles, Zelenski se mostró dispuesto a "congelar" las actuales líneas del frente, lo que dejaría parte del territorio ucraniano bajo control de Moscú, mientras que Putin abrió este jueves la puerta a "llegar a un acuerdo" con Ucrania.

Esta nueva ronda de contactos se produce después de que Trump aliviara las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso y mientras prepara una posible cumbre con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, para abordar la guerra en Ucrania sin la presencia de Zelenski.

FUENTE: Con información de EFE