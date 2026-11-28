En los primeros días de septiembre de 2026, una camioneta con una ametralladora antiaérea en la caja apareció en la caravana de Vladimir Putin. No fue en Moscú ni cerca del frente, sino en Vladivostok, en la costa del Pacífico, a más de 6.500 kilómetros de Ucrania. El presidente ruso viajó allí para presidir un foro económico, y la ciudad quedó paralizada por cortes de calles, soldados en la autopista y embotellamientos, que los vecinos filmaron con sus teléfonos. Los videos circularon por canales de mensajería rusos antes de llegar a la prensa extranjera.

La lectura fácil es la del miedo. Un hombre que necesita una ametralladora para cruzar una ciudad de su propio país teme. Pero esa lectura no explica nada y, además, es falsa en su parte más ruidosa. Un jefe de Estado en guerra que viaja con defensa antiaérea hace lo que recomienda cualquier servicio de protección cuando el enemigo demostró que puede llegar lejos.

Lo interesante empieza cuando uno mira la serie completa y no la foto, porque Putin lleva años encerrado, y ese primer confinamiento no lo produjo Ucrania. En 2020 y 2021 el mundo vio la mesa larga y las cuarentenas de dos semanas para quien quisiera verlo en persona, así como las reuniones por pantalla con ministros sentados a metros de distancia. Aquel encierro fue sanitario y voluntario. En aquel momento, Putin no iba al mundo; el mundo venía a él y acudía en las condiciones que él fijaba.

El segundo encierro es de otra especie. Desde fines de 2025 hasta el verano de 2026, el presidente ruso no salió de tres lugares: Moscú, San Petersburgo y su residencia de Valdai. En mayo, en una visita a Kazajistán, su caravana llevó un blindado con puesto de tirador en el techo y un vehículo con una estructura que algunos analistas identificaron como un posible sistema de guerra electrónica, el tipo de equipo que sirve para interferir con la señal que guía a los drones. En julio amplió por cuarta vez desde el inicio de la guerra el personal del servicio que cuida su vida. En agosto, un diario estadounidense informó que las caravanas presidenciales empezaron a circular por Moscú vacías, sin Putin a bordo, para confundir a quien quisiera atacarlas. A fines de agosto, en un viaje a Kirguistán, bajó del avión por una escalerilla cubierta con un techo en forma de arco, para que nadie pudiera verlo desde arriba. Y en septiembre llegó la camioneta de Vladivostok.

Este segundo encierro no depende de él sino del enemigo. Y tiene una forma distinta, ya que Putin viaja. Lo que ocurre es que cada salida exige la creación de una burbuja militar provisional a su alrededor, con calles cortadas, aviones que vigilan el cielo y hombres armados en las rutas. Puede ir al mundo, pero tiene que llevar consigo las paredes.

El punto de quiebre fue una operación de junio de 2025. Ucrania introdujo por contrabando en Rusia 117 drones pequeños escondidos en camiones, los acercó durante meses a bases aéreas remotas, algunas en Siberia, y los lanzó todos a la vez contra los bombarderos estacionados. La preparación clandestina llevó cerca de un año y medio. Aquel día quedó demostrado que la distancia dejó de proteger. Un vehículo no tripulado hace innecesario un vuelo de 6.000 kilómetros si alguien lo lleva en un camión hasta la esquina. Desde entonces todo el territorio ruso es zona de riesgo, y con él lo es cualquier persona que se mueva por ese espacio, incluido su presidente. En junio de 2026 el foro económico de San Petersburgo, la vitrina anual del Kremlin ante los inversores sufrió ataques ucranianos mientras se celebraba.

La prueba más sólida de que la amenaza es real la dio China. Según una agencia de noticias japonesa, Pekín pidió a Kiev que no atacara Vladivostok mientras el viceprimer ministro chino asistía al encuentro. La cancillería ucraniana confirmó luego haber recibido el pedido por vía oficial y agregó dos datos. El primero, no fue la primera vez, ya hubo requerimientos parecidos en visitas anteriores de altos funcionarios chinos a Rusia. El segundo, el propio vocero ucraniano lo describió como un reconocimiento de la capacidad de su país, dada la distancia. Por lo tanto, el aliado más importante de Moscú garantiza la seguridad de su propio funcionario dentro de Rusia hablando también con el enemigo de Moscú. Y, además, lo hace de manera habitual. Un tercer Estado, sin motivos para asustarse ni para halagar a nadie, aceptó que la seguridad de un visitante en una ciudad rusa ya no depende solo de Rusia.

Durante la guerra fría las dos superpotencias vivieron bajo la amenaza mutua de destrucción, y construyeron búnkeres, alertas y planes de evacuación para sus dirigentes. Pero aquella amenaza era simétrica, nuclear y entre iguales. Lo nuevo es otra cosa, porque un país sin armas nucleares, sin flota y con una décima parte de la población de su adversario introdujo en la profundidad territorial de una potencia nuclear una amenaza barata, pequeña y distribuida. Entre tanto, esta no se puede disuadir con misiles porque no proviene de ningún lugar en particular; de hecho, puede venir desde cualquier camión.

El logro no consiste en paralizar al gobierno ruso. Un autócrata inmóvil, no gobierna peor. Stalin apenas salió de Moscú durante toda la guerra mundial y ganó, por ejemplo. El poder de Putin no depende de estar físicamente en algún lugar, y creer que un hombre encerrado es débil es confundir el cuerpo con el sistema.

El logro consiste en haber hecho visible la debilidad y en haberla vuelto cara.

Hay un costo político. Rusia eligió parlamento en septiembre de 2026 y, en los meses previos, el presidente multiplicó sus viajes por las regiones, porque un poder que no se muestra pierde algo, aunque no pierda el control. Justo cuando le convenía viajar, viajar se encareció. Cada desplazamiento es una operación militar a la vista, con soldados en las rutas y calles cortadas durante horas. El encierro anterior era invisible. Este lo filma la gente que se queda atascada en el tráfico.

También hay un costo de soberanía. Cuando China negocia con Kiev la seguridad de su delegado en suelo ruso, y lo hace como rutina, la palabra soberanía pierde algo de contenido. El Estado, sin garantías para la seguridad de un invitado, ya no es del todo dueño de esa ciudad.

Y hay un costo de sistema. Se trata de personal especializado, defensa aérea, guerra electrónica, inteligencia, cierres urbanos, caravanas señuelo, trenes blindados y una complejidad operacional que crece cada año y existe para proteger a una sola persona. Es un impuesto permanente que Ucrania cobra sin un solo disparo.

La operación de junio de 2025 no encerró a Putin. Hizo algo más sutil porque borró la distinción entre viajar por Rusia y por territorio expuesto. Desde entonces Putin puede desplazarse, pero la seguridad tiene que acompañarlo.

La ametralladora de Vladivostok prueba que la amenaza ya es visible, cara y que una parte de su precio la fija el enemigo.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.