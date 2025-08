¿Reparar el crédito o consolidar deudas? Cuál es la opción financiera más inteligente

En Estados Unidos, el puntaje crediticio no es solo un número: es una llave que puede abrir o cerrar las puertas a una vivienda, un vehículo o incluso un empleo. Por eso, cuando las deudas se acumulan y el historial se mancha, millones de personas se ven obligadas a tomar una decisión crucial: ¿reparar el crédito o consolidar las deudas?

¿Reparación de crédito o Consolidación de deudas?

“La reparación de crédito consiste en disputar elementos negativos que aparecen en tu historial y que pueden ser inexactos, incompletos o no verificables. Amparada por la Ley de Informe Justo de Crédito (Fair Credit Reporting Act), esta práctica busca corregir errores que, según estudios, afectan al menos a 1 de cada 5 reportes en EEUU. Desde nombres mal escritos hasta cuentas en colección que no corresponden, todo puede ser impugnado si está incorrecto”, explicó aDIARIO LAS AMÉRICAS Alondra Vila, contadora y experta en finanzas y negocios.

Por otra parte, la consolidación de deudas busca reunir todas tus deudas en un solo préstamo con una sola cuota mensual. Si se hace a través de un préstamo personal, puede aliviar la carga financiera y organizar tus pagos. Pero si se realiza mediante compañías de consolidación, la historia podría cambiar radicalmente, advierte la experta.

“Las compañías les dicen al cliente que deje de pagar todo, lo cual hace que el reporte de crédito se llene de pagos tardíos, charge offs [cancelaciones de deuda incobrable] y finalmente de colecciones, para que entonces la compañía de consolidación pueda negociar la deuda. Con esto, el cliente puede salir de deudas, pero queda con el crédito destruido, lo cual no es recomendable. Además, el cliente puede ser demandado”, agrega la experta y advierte.

“Hay una realidad clara: la reparación de crédito no elimina deudas. Solo mejora el historial crediticio. Eso sí, una vez corregido el informe, se abre nuevamente la posibilidad de acceder a financiamiento, tarjetas o incluso la compra de una vivienda, siempre que el resto del comportamiento financiero acompañe”.

¿Qué opción conviene y cuándo?

Expertos coinciden en que la reparación es recomendable cuando existen errores en el historial crediticio, sin importar cuán pequeños parezcan. Un monitoreo regular del crédito puede evitar sorpresas desagradables.

“Estudios muestran que 1 de cada 5 reportes tiene errores. Por eso siempre recomiendo a los clientes tener monitoreo, ya que en cualquier momento una cuenta puede reportarse incorrectamente. Los burós de crédito son compañías independientes que cometen muchos errores”, explicó Vila.

“Yo no recomiendo nunca una consolidación a través de compañías de consolidación, pero sí recomiendo un préstamo personal de consolidación de deudas antes de que el crédito baje demasiado por la alta utilización”, dijo.

Impacto en el puntaje

Cabe destacar que ambas opciones, la reparación y la consolidación de deudas, afectan tu score o puntaje crediticio, pero de manera distinta. La reparación puede implicar una ligera baja inicial, sobre todo si se eliminan cuentas antiguas.

“Por su parte, la consolidación de deudas puede dañar el puntaje por hasta 7 años, si no se hace una restauración de crédito luego de terminar el proceso y si no se agregan líneas positivas. Y eso es muy difícil durante la consolidación, ya que el reporte está lleno de pagos tarde, charge offs y colecciones”, advirtió.

Alerta y consejos clave

Si tienes errores en tu reporte, múltiples deudas, o simplemente no sabes por dónde empezar, busca ayuda profesional. Empieza por crear un presupuesto realista y disciplinado.

“Algo que siempre les digo a las personas: las tarjetas de crédito no son una extensión de nuestro salario. Si no puedes pagarlas completas a fin de mes, no deberías usarlas”.

La libertad financiera no se logra ignorando un problema, se logra tomando decisiones informadas y responsables. “Tu crédito no te define, pero sí puede abrirte o cerrarte muchas puertas”, finalizó.

IG: @camilamendozaa