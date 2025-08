Candidato a alcalde de Miami compara su historia con la de miles de residentes

Su recorrido en el ámbito público comenzó en 2018, cuando fue electo concejal del Distrito 11 del condado de Miami-Dade, con un récord histórico de votos. Posteriormente, sería reelegido en el cargo.

Durante siete años como concejal, impulsó iniciativas sociales destacadas, como programas de donación de sillas de ruedas y apoyo cultural para adultos mayores, además de promover proyectos enfocados en el bienestar de los residentes del área de Kendall.

Como empresario, Cevallos fue reconocido por dirigir una compañía vinculada al sector de la construcción que factura más de 5 millones de dólares anuales, combinando así su faceta emprendedora con el activismo social y político.

Ahora su mirada está puesta en la alcaldía de Miami. DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con él y dijo estar de acuerdo con la decisión de una jueza que restableció la elección de alcalde para noviembre de este año. Más tarde, un tribunal de apelaciones también negó la posibilidad de postergar los comicios para 2026.

Asimismo, Cevallos estima que la comunidad debe tener participación en el rumbo de la Capital del Sol. Por tanto, si llega a ocupar el cargo de edil municipal, se comprometió a ejecutar un plan de gobierno en el que el 50% de esta hoja de ruta provenga de los residentes.

Considera que el clima de controversia frecuente en la Comisión municipal de Miami es muy perjudicial para una municipalidad tan importante. Entre sus propósitos estaría promover la unidad y el trabajo en equipo entre los comisionados, con el fin de dejar a un lado “peleas e insultos”.

Christian Cevallos lanzamiento campaña Acto de lanzamiento de la campaña de Christian Cevallos. CORTESÍA C.C.

- Usted se presenta como un político nuevo ante la comunidad de Miami. Para aquellos que no lo conocen, ¿quién es Christian Cevallos?

Soy un inmigrante que tiene una historia muy parecida a la de quizás el 80% o el 90 % de la gente que nos rodea en la ciudad de Miami. Vine y empecé desde abajo, como empezamos los migrantes. Mi primer trabajo fue en una pizzería local de la Pequeña Habana. Era pizzero, cajero, aprendí a hacer sándwiches, aprendí a hacer pizzas, luego manejé un camión, contaba ropa en una tienda de departamentos en noches y madrugadas. Todo eso mientras estudiaba en la universidad. Me gradué como administrador de empresas y economista de Florida International University, empecé a trabajar en una empresa de construcción y fui creciendo y llegué a ser gerente general. Luego puse mi empresa en el año 2012. En estos 13 años he empleado a muchísima gente. Tengo ideas de cómo sacar la ciudad adelante, cómo generar empleo, cómo traer más turismo, prosperidad, crear vivienda asequible. Creo que soy pueblo y siempre lo seré, y siempre estaré cercano a la gente, como lo he estado. La gente es testigo de eso. No tengo una historia diferente a la del votante y al residente de ciudad de Miami.

- Se le recuerda como concejal del distrito 11. ¿Por qué da este paso para convertirse en alcalde de la ciudad de Miami? ¿Qué lo ha motivado?

Miami es la ciudad que me acogió cuando llegué a este país, soy un migrante. Mi primer trabajo, mi primer colegio y mi primera casa fueron en la Pequeña Habana. Miami es donde he trabajado por muchísimos años y veo que, siendo una ciudad tan linda y la más importante del condado Miami-Dade, tiene tanto por hacer. En siete años en la política como oficial electo, he recorrido más de 1.800 negocios y en todos esos negocios encontré un clamor generalizado y es que hay mucha dificultad para abrir un negocio. A un comerciante a veces le toma hasta 24 meses para abrir, por ejemplo, un restaurante, y antes de vender su primera empanada ya ha quebrado. Tenemos que trabajar por los empresarios. Propongo que un negocio sea abierto en 90 días, y para eso, como [eventual] alcalde trabajaré con los comisionados. También propongo traer más espectáculos a la ciudad de Miami para atraer más turismo, más emprendedores, más empleo, más prosperidad. Esto mejoría muchísimo a nuestra ciudad. Debemos tener una oficina para que se conecte directamente con inversionistas de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, que están ansiosos de venir acá y no saben cómo hacerlo, y a veces se conectan con las personas equivocadas y no terminan abriendo sus negocios. Esto es muy fácil cuando se tienen las ganas y el conocimiento para lograrlo.

- ¿Cómo ha sido la reacción de los residentes de Miami frente al anuncio de su candidatura? ¿Qué le dice la comunidad? ¿Qué mensajes ha recibido?

Acabamos de hacer el lanzamiento de la campaña a principios de julio y me gustó mucho recibir tantos mensajes de cariño, de apoyo de mucha gente, de organizaciones, fundaciones, deportistas, artistas, empresarios, gente de la comunidad en donde hemos trabajado en los últimos años, que están dispuestos a apoyar la campaña. Una de mis propuestas es que la mitad de mi plan de gobierno se sostenga en ideas propias que tengo a través de estos años en la política y la otra mitad vendrá de la comunidad. La gente nos dirá qué es lo que está pasando, qué proponen y escogeremos las mejores ideas para ponerlos a trabajar. En los mensajes que he recibido hay muchas personas que quieren un cambio. Soy un político nuevo, apenas incursioné en política en el año 2018, pero he sido empresario desde hace muchos años y conozco lo que está pasando en la calle.

- ¿Cómo tomó los fallos judiciales que restituyeron las elecciones municipales para noviembre de este año?

Lo tomé muy positivo porque esto es un clamor de la comunidad. Hemos conversado con muchísima gente en las calles y el 90% de la gente no estaba enterada de que las elecciones se estaban posponiendo, pero los que sí estaban enterados consideraban esto como algo completamente ilógico, anticonstitucional, que no se ajusta al fervor del votante. Los jueces se han alineado con lo que realmente la comunidad opina y quiere. Estos oficiales electos fueron elegidos para estar cuatro años y no para estar cinco. En ningún momento ellos podían pretender quedarse y si querían hacerlo por cualquier razón tenían que someterlo a una consulta popular. Así que es muy positivo lo que se ha determinado y esto realmente es un triunfo para toda la comunidad, para el votante y para Miami en general.

¿Esta incertidumbre sobre el futuro de las elecciones ha sido un obstáculo para su campaña?

Nunca hemos parado. Seguimos tocando puertas como lo hice en 2018 y 2020 cuando aspiré al cargo de concejal comunitario. Esa es mi especialidad, ir a los barrios, conversar con la gente; esa es la única forma de conocer los problemas de la comunidad. La campaña no puede pararse porque eso sería darle gusto a este grupo de políticos que decidieron extender su periodo y aplazar las elecciones.

- De ser elegido alcalde, ¿cómo vislumbra su relación con la Comisión municipal en donde el clima de controversia es una constante?

Eso es algo que veo terrible, muy perjudicial en una ciudad tan importante como Miami, una de las más importantes del mundo. Ver esas peleas de la Comisión es algo con lo que no estoy de acuerdo. Mi característica ha sido jugar en equipo. Cuando se hace equipo, uno triunfa. Cuando todos los integrantes de un grupo están peleados o se insultan, ese equipo no es exitoso ni en deportes, ni empresarialmente, ni mucho menos en política. Mi estrategia sería lo que he hecho siempre, unir, reconciliar, hacer entender a los comisionados que somos un equipo, decirles: ‘vamos a sacar esta ciudad adelante, no podemos estar peleados, tenemos que trabajar en equipo, impulsar los proyectos por los cuales la gente votó y confió en nosotros y así tenemos que seguir’. Hacerles entender que podemos tener diferencias, pero no podemos llegar al extremo de los insultos, ni ataques, ni ofensas.

