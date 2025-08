Muere una tercera niña víctima del trágico accidente marítimo en la Bahía de Biscayne

"Con el corazón roto, anunciamos el funeral de nuestra querida Arielle Mazi Buchman", dijo la afligida familia en un comunicado, difundido por CBS News.

La pequeña de 10 años estaba a bordo del barco con sus compañeras Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Ko Han, de 13, quienes también perdieron la vida a causa del accidente, ocurrido cerca de la isla Hibiscus.

Una cuarta víctima permanece hospitalizada

Del total de seis personas a bordo del velero, tres sobrevivieron. Una menor de 8 años permanece hospitalizada, mientras que una niña de 12 años y la instructora de 19 se encuentran fuera de peligro.

Erin, de nacionalidad chilena, padres surcoreanos y quien acudía en su primer día al Yacht Club, fue la segunda en fallecer. "Esperábamos que todo esto fuera solo un sueño o que hubiera ocurrido un milagro”, dijo el padre, Pil Ko, a Local 10.

“Que el hospital llamara y dijera: 'Su hija está viva. Está bien'. Pero no, eso no pasó. No, no, no. No fue así”, soltó desconsolado, entre sollozos.

Mientras que Mila, la más joven de las seis personas a bordo del velero, era hija del productor argentino Tomás Yankelevich y de la actriz Sofía Reca, y nieta de los también reconocidos productores argentinos Cris Morena y Gustavo Yankelevich, según indicó La Nación.

Investigación

La investigación, liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos, se centra ahora en determinar las responsabilidades y las causas exactas del siniestro.

El capitán Frank Florio, comandante del Sector Miami del Coast Guard, reiteró que la velocidad de la barcaza es un elemento clave en las pericias.

Como parte del protocolo, se realizaron pruebas de alcoholemia y detección de sustancias al capitán del remolcador que empujaba la barcaza, que resultó negativo.

Los investigadores interrogaron al operador de la embarcación mayor y analizan un video de seguridad que captó el impacto directo, considerado una pieza fundamental para la reconstrucción de los hechos.

Además, se verificó si la tripulación contaba con las licencias correspondientes y si una grúa instalada en la barcaza pudo obstruir la visibilidad del operador.

“Nuestros corazones están con las familias de los fallecidos y todos los afectados por esta tragedia”, dijo Florio en un comunicado el viernes.

FUENTE: Con información de The New York Post