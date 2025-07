Trump afirma que quiere detener la matanza de miles de personas cada semana por guerra en Ucrania

"No estoy del lado de nadie", afirmó cuando la prensa le preguntó si está de parte de Ucrania ahora que ha dispuesto el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot y amenazó a Rusia con aranceles si no prosperan las negociaciones para un alto el fuego en un plazo de 50 días.

El lunes Trump dio a Rusia 50 días para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania y anunció que miembros de la OTAN suministrarían más armamento a Kiev.

"¿Sabe de qué lado estoy? Del lado de la humanidad. Quiero detener la muerte de miles de personas cada semana. Quiero detener la matanza. Quiero que cesen las muertes en la guerra entre Ucrania y Rusia. De ese lado estoy", explicó el inquilino de la Casa Blanca cuando salía del Despacho Oval para un viaje a Pensilvania.

Asimismo, considera que "si al final de los 50 días no llegan a un acuerdo, será una lástima" y aseguró que, entonces, "los aranceles seguirán adelante, así como otras sanciones". "Pero veremos qué pasa con el presidente (ruso, Vladimir) Putin", agregó.

"Intentar salir de ese desastre"

"Hasta ahora he estado muy decepcionado con Putin. He puesto fin a muchas guerras en los últimos tres meses, pero no he conseguido hacerlo con esta", declaró, antes de sostener que esta es una guerra de su predecesor, Joe Biden, "no una guerra de Trump" y que él lo que está haciendo es "intentar salir de ese desastre".

En este contexto, Trump dijo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "no debería atacar Moscú" y rechazó que Washington vaya a enviarle misiles de largo alcance, después de que el 'Financial Times' publicara que el magnate neoyorquino le había preguntado al dirigente ucraniano si sería capaz de alcanzar la capital rusa si le entregaba armas de largo alcance.

Preguntado por periodistas en la Casa Blanca este martes, Trump contestó: "No, no debería apuntar a Moscú".

El presidente estadounidense se ha mostrado crítico en varias ocasiones con Putin durante las últimas semanas por el aumento de los ataques rusos contra varios puntos de Ucrania, incluida la capital, Kiev, pese a sus esfuerzos para intentar lograr un alto el fuego y activar un proceso de paz, sin que estos intentos hayan prosperado hasta la fecha.

Rusia dice analizar declaraciones de Trump

Bajo presión de Trump, Moscú y Kiev abrieron negociaciones sobre el conflicto bélico iniciado hace más de tres años, pero el único resultado concreto ha sido el canje de prisioneros.

Rusia ha rechazado los llamados a un alto el fuego y ha lanzado un número récord de drones y misiles contra Ucrania en los últimos meses.

Moscú afirma necesitar más tiempo para responder al anuncio de Trump del lunes.

"Parece que esta decisión tomada en Washington, en los países de la OTAN y directamente en Bruselas será percibida por Kiev no como una señal a favor de la paz, sino como una señal para continuar la guerra", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas.

"La declaración del presidente Trump es muy seria. Sin duda necesitamos tiempo para analizar lo que se dijo en Washington", declaró.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press