Trump firma rebaja del 59% para los precios de medicamentos

El anuncio se produjo después de que el presidente dijera el domingo que planeaba firmar una orden ejecutiva que reduciría los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos "casi de inmediato" entre un 30% y un 80%.

La orden de Trump impone al representante comercial de Estados Unidos y al Departamento de Comercio un plazo de 30 días para entregar a las farmacéuticas los precios. El gobierno tomará medidas adicionales para reducir los precios si dichas compañías no logran un "progreso significativo" hacia dichos objetivos dentro de los seis meses posteriores a la firma de la orden.

Durante su primer mandato, en 2020, Trump impulsó una norma de "nación más favorecida" para los precios de los medicamentos, que se habría aplicado a los pagos de Medicare, pero que posteriormente fue revocada por la administración Biden.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., establecerá objetivos de reducción de precios en todos los mercados de EEUU en un plazo de 30 días, según declaró un funcionario de la Casa Blanca el 12 de mayo.

Si no se avanza adecuadamente hacia los objetivos de reducción de precios, el secretario de salud impondrá el sistema de precios de nación más favorecida mediante una reglamentación, según el funcionario.

Los precios de los medicamentos en EEUU son casi tres veces más altos que en 33 países de referencia, según un informe de 2024 del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aproximadamente 67 millones de estadounidenses están afiliados a Medicare.

A pesar de algunos esfuerzos del gobirerno de Joe Biden, los precios siguen siendo "en muchos casos, más del 200% superiores a los que se aplican en muchos países extranjeros", explicó un funcionario de la Casa Blanca.

El domingo, Trump anunció en sus redes sociales que los precios "subirán en todo el mundo para compensar la balanza (comercial) y, por primera vez en muchos años, ¡traer la EQUIDAD A ESTADOS UNIDOS!".

Este lunes concretó el anuncio del porcentaje de reducción de precios.

Trump dijo que planea instituir una política de "NACIÓN MÁS FAVORECIDA" que fije el precio de los medicamentos en Estados Unidos al valor más bajo pagado por cualquier otro país del mundo.

"Por muchos años, el mundo se ha preguntado por qué los medicamentos recetados y los productos farmacéuticos en Estados Unidos tenían UN PRECIO MUCHO MÁS ALTO QUE EN CUALQUIER OTRO PAÍS", afirmó Trump el domingo.

"Las contribuciones a las campañas pueden hacer maravillas, pero no conmigo, y no con el Partido Republicano", añadió Trump. "Vamos a hacer lo correcto". "Las contribuciones a las campañas pueden hacer maravillas, pero no conmigo, y no con el Partido Republicano", añadió Trump. "Vamos a hacer lo correcto".

El estatus de "nación más favorecida" es una regla de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que busca prevenir la discriminación entre un país y sus socios comerciales, un mecanismo que pretende igualar las condiciones para el comercio internacional.

Durante su primer mandato de 2017-2021, hizo bajar los precios a varios medicamentos.

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos, mediante el cual dio a los estados más libertad para buscar ofertas en el extranjero y mejorar el proceso de negociación de precios.

FUENTE: AFP