Zelenski espera que Trump participe en las negociaciones de paz con Rusia en Turquía

KIEV — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , afirmó este lunes que desea que su par estadounidense, Donald Trump , participe en las negociaciones de paz con Rusia en Turquía, pero el Kremlin aún no precisó si el mandatario ruso, Vladimir Putin, asistirá.

Putin propuso la cita el sábado, como contraoferta a un alto el fuego de 30 días planteado por Kiev y sus aliados. Pero mientras Zelenski dijo que asistiría "personalmente", el Kremlin declinó decir a quién enviaría.

"Estaré en Turquía. Espero que los rusos no eviten este encuentro. Y, por supuesto, todos en Ucrania esperamos que el presidente Trump esté allí con nosotros", escribió el dirigente ucraniano en redes sociales.

Trump afirmó que sopesaba viajar a Turquía si veía visos de negociaciones entre ambas partes.

"Pensé en viajar allí. Hay una posibilidad, supongo, si creo que las cosas pueden ocurrir", dijo en la Casa Blanca antes de partir para una gira por Oriente Medio.

"No sé dónde estaré en ese momento. Creo que estaré en algún punto de Oriente Próximo, pero podría volar hacia allí si pudiese ser de ayuda", indicó el magnate republicano en declaraciones a la prensa, agregando que la reunión del jueves es "muy importante".

Trump resaltó además que espera que "salgan cosas positivas" del encuentro. "Yo he sido quien ha insistido en la reunión. Ellos no han podido ponerse de acuerdo porque uno decía: 'quiero un alto el fuego'. Y otro decía que no. Había idas y venidas. Yo dije: 'Miren, llegados a este punto tenemos que parar (el conflicto). Simplemente acudan a la reunión", afirmó.

El magnate, que iniciará esta semana una gira por Oriente Próximo que le llevará a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, instó a Zelenski a aceptar el encuentro en Turquía para aclarar las posturas de ambas partes y poder poner fin al conflicto.

"Ventana de oportunidad"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instó el lunes a Kiev y Moscú a aprovechar la "ventana de oportunidad" para alcanzar un acuerdo de paz.

Decenas de miles de personas han muerto y millones se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El ejército ruso controla actualmente alrededor de una quinta parte de la exrepública soviética, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014.

Ataques con drones

Kiev y sus aliados europeos, junto con Estados Unidos, exigieron a Rusia un alto el fuego de 30 días, amenazando con "sanciones masivas" en caso de negativa.

Pero los ataques nocturnos con drones rusos contra Ucrania continuaron, como casi todos los días desde el inicio de la invasión.

Las autoridades ucranianas afirmaron el lunes que una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando un dron atacó un vehículo en Sumi, en el noreste del país.

En la parte de la región de Jersón (sur) ocupada por Moscú, cuatro civiles murieron en la localidad de Chelburda por ataques de drones ucranianos, informó el lunes Vladimir Saldo, responsable local designado por Rusia.

"Los rusos ignoran por completo la oferta de un alto el fuego completo y duradero a partir del 12 de mayo", declaró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga. "Siguen atacando posiciones ucranianas a lo largo de toda la línea del frente", denunció.

El presidente ruso propuso el domingo negociaciones "directas" y "sin condiciones previas" entre Moscú y Kiev a partir del jueves en Turquía, pero evitó responder al ultimátum europeo para una tregua de 30 días.

"El lenguaje de los ultimátums es inaceptable para Rusia, no es apropiado. No se puede hablar así a Rusia", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

El Kremlin tampoco dijo quién mandaría a Estambul. "Estamos centrados en una búsqueda seria de vías para lograr un acuerdo pacífico a largo plazo", declaró a la prensa Peskov, sin dar más detalles.

"Raíces profundas"

Los habitantes de Bilytske, una pequeña ciudad industrial del este de Ucrania, se mostraron escépticos ante la perspectiva de un alto el fuego.

"No nos lo creemos, por supuesto, pero tenemos esperanzas", declaró Alla, que se despertó con el ruido de las explosiones.

Alyona, de 39 años, dijo que Putin y Zelenski tenían que empezar a negociar. "¿Cuánto puede durar? Ya han pasado tres años", señaló.

Putin dijo que cualquier conversación directa con Ucrania debería centrarse en las "raíces profundas" del conflicto, y afirmó que no "excluía" un posible alto el fuego como resultado de las conversaciones de Estambul.

Las referencias rusas a las "raíces del conflicto" en Ucrania suelen implicar un amplio abanico de agravios hacia Kiev y Occidente con los que suelen justificar el lanzamiento de la ofensiva hace más de tres años.

Algunos de ellos son la supuesta necesidad de "desnazificar" Ucrania, proteger a los rusoparlantes en el este del país, la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas o el giro geopolítico de Kiev hacia Occidente.

Kiev y Occidente las rechazan todas, afirmando que la invasión rusa no es más que una apropiación de tierras de tipo imperialista.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press