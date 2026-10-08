Broward lleva a tribunales disputa de $10 millones con su recaudadora de impuestos

MIAMI. — El Gobierno de Broward demandó a la recaudadora de impuestos Abbey Ajayi para recuperar más de $10 millones que, según documentos oficiales, debieron permanecer en las arcas del Condado antes de que su oficina distribuyera ingresos excedentes entre municipios y otras entidades públicas.

La reclamación surge tras el primer año de funcionamiento de la Oficina del Recaudador de Impuestos como organismo constitucional independiente. Ajayi asumió el cargo en enero de 2025, después de que una enmienda aprobada por los votantes de Florida obligara a los condados a elegir directamente a varios funcionarios que anteriormente podían depender de sus administraciones.

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Para facilitar la transición, Broward permitió que la nueva oficina continuara utilizando temporalmente empleados, sistemas financieros y otros recursos condales. La Comisión sostiene que esos servicios representaron gastos operativos superiores a $17,3 millones, pagados inicialmente mediante la estructura financiera del Condado.

Informe registró cero gastos

El conflicto se intensificó cuando la oficina de Ajayi presentó su informe correspondiente al año fiscal 2024-2025. Según el expediente de la Comisión, el documento declaró cero gastos operativos, pese a que Broward había cubierto los costos necesarios para mantener las funciones de recaudación.

La legislación de Florida exige que los recaudadores informen sus gastos oficiales y el ingreso neto o saldo presupuestario no utilizado al cierre de cada ejercicio. El dinero excedente debe distribuirse proporcionalmente entre las autoridades tributarias que financian la oficina.

Al no incorporar los costos sufragados por el Condado, la oficina de Ajayi contabilizó alrededor de $17 millones como ingresos disponibles para distribución. Parte del dinero fue enviada a municipios y organismos públicos. Miramar recibió cerca de $374.000 y North Broward Hospital obtuvo casi $5 millones, según cifras extraoficiales.

El Condado de Broward recibió aproximadamente $7,5 millones. Sin embargo, la administración condal sostiene que debió recuperar primero todos los gastos asumidos y que solo unos $2 millones debieron repartirse entre las demás entidades.

El expediente legislativo calcula que el Condado recibió exactamente $10.029.492,78 menos de lo que le correspondía. Esa cantidad supera las estimaciones iniciales de entre ocho y nueve millones divulgadas en algunos reportes periodísticos.

Ajayi rechaza la deuda

Ajayi sostiene que el acuerdo interinstitucional utilizado durante la transición establecía que los recursos aportados por Broward no serían reembolsados. También afirma que dos auditorías independientes, incluida una realizada por el propio Condado, clasificaron esas erogaciones como gastos condales.

“La oficina no tiene el dinero que el Condado está reclamando”, expresó la recaudadora en una carta enviada a los comisionados. Ajayi calificó la controversia como una disputa que, a su juicio, no está respaldada por los documentos oficiales.

La Comisión afirma que intentó resolver el desacuerdo desde noviembre sin necesidad de acudir a los tribunales. Tras fracasar las negociaciones, autorizó a la Fiscalía condal a presentar la demanda, formalizada el 30 de septiembre.

El litigio deberá determinar quién tenía la obligación de absorber los gastos de transición y si la distribución de los excedentes cumplió las leyes estatales. Por ahora, las afirmaciones de Broward constituyen alegaciones civiles y no una decisión judicial contra Ajayi.