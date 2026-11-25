MIAMI.— Si pensabas darte un chapuzón en Golden Beach, al noreste de Miami-Dade, es mejor que pospongas los planes por unos días. Las autoridades sanitarias emitieron una recomendación para evitar nadar o realizar deportes acuáticos en esta zona, luego de que los monitoreos semanales del programa Florida Healthy Beaches detectaron una concentración de bacterias más alta de lo habitual.

Según el canal de televisión WSVN, el Departamento de Salud de Florida informó que el aviso se mantendrá activo hasta que nuevas muestras confirmen que el mar vuelve a cumplir con los estándares seguros para los bañistas.

Qué pasa en Golden Beach

Aunque las pruebas reportadas no permiten identificar el origen exacto del problema en Golden Beach, estos repuntes suelen deberse a escorrentías de agua de lluvia que arrastran desechos hacia la costa, presencia de fauna silvestre o mascotas, o posibles filtraciones de aguas residuales, según los expertos.

A pesar de la alerta, es importante mantener la calma, ya que se trata de una medida muy localizada. El aviso aplica exclusivamente para Golden Beach, ubicada justo al norte de Sunny Isles Beach en el límite con el condado de Broward, por lo que no significa que el resto de las playas de Miami-Dade o del sur de Florida presenten las mismas condiciones.

Además, la playa no está cerrada al público: puedes caminar junto a la orilla, tomar el sol o pasar el rato en la arena sin inconvenientes, pues la recomendación se limita estrictamente al contacto recreativo con el agua. Tampoco se han reportado casos de personas enfermas vinculados con este episodio.

De hecho, este tipo de avisos temporales forman parte de la vigilancia habitual del litoral. En julio pasado, por ejemplo, la agencia de salud emitió una alerta similar para Golden Beach junto con Bark Beach y North Shore Ocean Terrace en Miami Beach, y la retiró apenas cinco días después tras verificar que los niveles habían vuelto a la normalidad.

Durante estas inspecciones rutinarias, los técnicos analizan la presencia de enterococos, un tipo de bacteria que habita de forma natural en el sistema digestivo de humanos y animales.

En el océano, su detección funciona como un indicador clave de posible contaminación fecal, una condición que aumenta el riesgo de sufrir infecciones en la piel, irritaciones o molestias gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos en quienes entren en contacto con el agua o la traguen accidentalmente.

Tenga esto en cuenta

A la hora de acercarse al mar, la apariencia puede resultar engañosa, ya que observar un agua cristalina y limpia no garantiza que esté libre de microorganismos.

Como regla general de prevención, los especialistas también aconsejan evitar bañarse durante las 24 a 48 horas posteriores a lluvias intensas.

Si planeas visitar la zona en los próximos días, lo más prudente es confirmar antes si la recomendación sigue vigente revisando los reportes actualizados en el portal oficial del Departamento de Salud (www.floridahealth.gov), consultando el portal floridahealthybeaches.com o llamando directamente a la oficina de Salud de Miami-Dade al 305-324-2400.

FUENTE: WSVN