DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

MIAMI. — El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados del norte de Florida ante los posibles efectos del huracán Isaias, que continúa fortaleciéndose en el Golfo de América y podría tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La medida fue confirmada en la Orden Ejecutiva 26-202 cuando Isaias todavía era la depresión tropical Nueve. El decreto activa el plan estatal de emergencias y permite a la División de Manejo de Emergencias movilizar recursos, personal y equipos antes de que las condiciones meteorológicas dificulten las operaciones.

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Los condados incluidos son Baker, Bay, Calhoun, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach no forman parte de la declaración, concentrada en el Panhandle, Big Bend y otros sectores del norte estatal que podrían experimentar vientos destructivos, marejada ciclónica, inundaciones y tornados aislados.

Recursos movilizados

“Esta orden permitirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida ubicar recursos críticos de preparación y garantizar que el estado esté listo para responder”, afirmó DeSantis. El gobernador exhortó a los residentes a revisar sus planes familiares y completar sus suministros para huracanes.

El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias comenzó a concentrar equipos en Tallahassee y Santa Rosa. Entre los recursos preparados figuran generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua embotellada, alimentos no perecederos, lonas, sacos de arena y diques portátiles.

La declaración no significa que los 25 condados sufrirán daños ni constituye por sí sola una orden de evacuación. Su finalidad es eliminar obstáculos administrativos, acelerar contrataciones y compras y permitir el despliegue anticipado de ayuda. Las evacuaciones y otras restricciones corresponden a las autoridades locales según evolucione el peligro.

Proyección del huracán Isaias. NHC

Isaias sigue fortaleciéndose

A las 5:00 a. m., hora de Miami, Isaias tenía vientos máximos sostenidos de 80 mph y se encontraba unas 420 millas al sur-suroeste de la desembocadura del río Misisipi. Avanzaba hacia el este-noreste a 9 mph y se espera que gire hacia el norte el viernes.

El Centro Nacional de Huracanes pronostica un fortalecimiento adicional y anticipa que Isaias se aproximará como un huracán intenso a la costa norte del Golfo. Un aviso de huracán está vigente desde Ocean Springs, Misisipi, hasta la línea entre los condados Bay y Gulf, en Florida.

La marejada podría elevar el agua entre cinco y siete pies sobre el terreno desde Ocean Springs hasta Indian Pass, mientras sectores entre Indian Pass y el río Steinhatchee podrían recibir entre cuatro y seis pies. También se pronostican de tres a siete pulgadas de lluvia, con acumulaciones aisladas de hasta diez.

En el sur de Florida persistirá el riesgo de inundaciones localizadas por aguaceros capaces de dejar entre dos y cuatro pulgadas en poco tiempo. Esas lluvias responden principalmente a una frontera estacionaria y a la abundante humedad tropical, no a un impacto directo de Isaias.