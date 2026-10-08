DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

MIAMI.— El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados del norte de Florida ante los posibles efectos del huracán Isaias, que continúa fortaleciéndose en el Golfo de América y podría tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
La medida fue confirmada en la Orden Ejecutiva 26-202 cuando Isaias todavía era la depresión tropical Nueve. El decreto activa el plan estatal de emergencias y permite a la División de Manejo de Emergencias movilizar recursos, personal y equipos antes de que las condiciones meteorológicas dificulten las operaciones.
Los condados incluidos son Baker, Bay, Calhoun, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington.
Miami-Dade, Broward y Palm Beach no forman parte de la declaración, concentrada en el Panhandle, Big Bend y otros sectores del norte estatal que podrían experimentar vientos destructivos, marejada ciclónica, inundaciones y tornados aislados.
Recursos movilizados
“Esta orden permitirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida ubicar recursos críticos de preparación y garantizar que el estado esté listo para responder”, afirmó DeSantis. El gobernador exhortó a los residentes a revisar sus planes familiares y completar sus suministros para huracanes.
El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias comenzó a concentrar equipos en Tallahassee y Santa Rosa. Entre los recursos preparados figuran generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua embotellada, alimentos no perecederos, lonas, sacos de arena y diques portátiles.
La declaración no significa que los 25 condados sufrirán daños ni constituye por sí sola una orden de evacuación. Su finalidad es eliminar obstáculos administrativos, acelerar contrataciones y compras y permitir el despliegue anticipado de ayuda. Las evacuaciones y otras restricciones corresponden a las autoridades locales según evolucione el peligro.
Proyección del huracán Isaias.
NHC
Isaias sigue fortaleciéndose
A las 5:00 a. m., hora de Miami, Isaias tenía vientos máximos sostenidos de 80 mph y se encontraba unas 420 millas al sur-suroeste de la desembocadura del río Misisipi. Avanzaba hacia el este-noreste a 9 mph y se espera que gire hacia el norte el viernes.
El Centro Nacional de Huracanes pronostica un fortalecimiento adicional y anticipa que Isaias se aproximará como un huracán intenso a la costa norte del Golfo. Un aviso de huracán está vigente desde Ocean Springs, Misisipi, hasta la línea entre los condados Bay y Gulf, en Florida.
La marejada podría elevar el agua entre cinco y siete pies sobre el terreno desde Ocean Springs hasta Indian Pass, mientras sectores entre Indian Pass y el río Steinhatchee podrían recibir entre cuatro y seis pies. También se pronostican de tres a siete pulgadas de lluvia, con acumulaciones aisladas de hasta diez.
En el sur de Florida persistirá el riesgo de inundaciones localizadas por aguaceros capaces de dejar entre dos y cuatro pulgadas en poco tiempo. Esas lluvias responden principalmente a una frontera estacionaria y a la abundante humedad tropical, no a un impacto directo de Isaias.