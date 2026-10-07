Florida se prepara para el impacto de Isaías como huracán de categoría 3

Fotografía satelital tomada este miércoles cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra la localización de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México.

MIAMI — El ciclón Isaías, ahora tormenta tropical, se fortalece en el golfo de México rumbo a la costa de EEUU, donde el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este miércoles que se prepara para que toque tierra como huracán de categoría 3 entre Mobile (Alabama) y Pensacola (Florida).

La tormenta tropical Isaías se formó la mañana del miércoles en el golfo, y la autoridad meteorológica prevé que se fortalezca rápidamente y se convierta en huracán el jueves, antes de tocar tierra el viernes en algún punto de los estados de Misisipi o Florida.

ALERTA Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

En respuesta, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitió en su último boletín una vigilancia de huracán desde la ciudad de Bay Saint Louis, en Misisipi, hasta Indian Pass, en Florida.

El gobernador DeSantis declaró este miércoles el estado de emergencia en 25 condados ante el avance de la tormenta tropical Isaías, que podría fortalecerse hasta convertirse en huracán el jueves y acercarse el viernes a la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

DeSantis advirtió en la red social X de que el lado este del ciclón, el más peligroso, se prevé amplio y tendrá efectos en todo el Panhandle, la franja noroeste del estado de Florida.

El NHC prevé que Isaías se convierta en huracán este jueves y se acerque el viernes a la costa norte del golfo.

El pronóstico anticipa que sus vientos de los 85 kilómetros por hora (km/h) actuales se eleven a 175 km/h, justo por debajo de la categoría 3, aunque el organismo advirtió de que unas aguas con temperaturas cercanas a récords para esta época del año podrían favorecer una intensificación rápida.

Alerta a la población

El NHC mantiene una vigilancia de huracán desde Bay St. Louis (Misisipi) hasta Indian Pass, en el Panhandle, un tramo que incluye toda la costa de Alabama, y pidió a sus residentes que se preparen para cortes de luz prolongados.

La marejada ciclónica podría elevar el agua entre 1,5 y 2,1 metros sobre el nivel del suelo desde el este de Misisipi hasta Indian Pass, incluida la bahía de Mobile, y será más alta cerca y al este del punto donde toque tierra.

Entre el viernes y el fin de semana se esperan entre 7,5 y 15 centímetros de lluvia desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle, con acumulados de hasta 25 centímetros, y lluvias en buena parte del sureste del país, hasta las Carolinas.

La orden ejecutiva de emergencia permite al estado movilizar suministros y personal de emergencia antes de la llegada del sistema, que afectará principalmente la costa noroccidental de Florida, conocida como Panhandle, incluida la capital estatal, Tallahassee.

DeSantis instó a los residentes a preparar sus planes de emergencia, revisar sus suministros y seguir las actualizaciones de las autoridades.

El equipo estatal de respuesta a emergencias comenzó a distribuir generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua potable, alimentos no perecederos, lonas y sacos de arena en Tallahassee y el área del condado de Santa Rosa, según la oficina del gobernador.

Lluvias e inundaciones en Florida

Aunque el posible impacto directo se concentra en la costa norte del Golfo, las autoridades advirtieron de lluvias intensas, fuertes vientos, inundaciones costeras y posibles tornados aislados en el norte de Florida.

La saturación de los suelos por las lluvias recientes también podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas.

Si se cumple el pronóstico, Isaías, la novena tormenta con nombre del año en el Atlántico, será el primer huracán en la temporada de este océano, que va de junio a noviembre y que ha registrado un récord mínimo por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque hasta ahora no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récords históricos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al calcular un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño.

FUENTE: Con información de EFE