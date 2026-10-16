Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demandó ante la corte del condado de Gable Discord, una plataforma de juegos en linea, por presuntamente engañar a las familias sobre la seguridad de los menores y por exponer a los niños a depredadores sexuales debido a sus débiles controles de edad, según anunció este jueves, 15 de octubre.

Discord es una plataforma digital de comunicación que permite conversar por mensajes de texto, voz y video. Surgió como un espacio para que los jugadores hablaran mientras jugaban, pero hoy también reúne comunidades sobre distintos temas. Los usuarios pueden participar en grupos llamados “servidores” y comunicarse en canales públicos o privados, además de enviar mensajes directos a otros usuarios. La Fiscalía sostiene que esas funciones facilitaron que adultos contactaran a menores.

La denuncia afirma que Discord se promocionó como un espacio seguro para que niños y adolescentes se comunicaran, pero permitió que adultos se hicieran pasar por menores, que desconocidos contactaran a niños y que los mensajes privados quedaran fuera de una revisión general. El estado pide que la corte prohíba esas prácticas, imponga multas y ordene compensaciones.

“Una y otra vez, el rastro que conduce a nuestros niños termina en Discord”, afirmó Uthmeier en un comunicado. “Discord dijo a los padres que la seguridad era el centro de todo lo que hacen. Eso era falso. Es hora de que esta aplicación se tome en serio la protección de nuestros niños o enfrente consecuencias serias”.

La demanda fue presentada ante la Corte de Circuito del Vigésimo Circuito Judicial, en el condado de Glades. El documento acusa a Discord Inc. de violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida y la ley estatal de protección de menores en espacios digitales. También incluye reclamos por negligencia, declaración negligente y daño al interés público. Las acusaciones aún deben ser evaluadas por la corte.

Discord es una plataforma digital de comunicación y juegos. CMP/IA

Discord: un lugar para interactuar

En Discord, los usuarios pueden crear o unirse a servidores organizados en torno a videojuegos, aficiones u otros intereses. Dentro de esos espacios hay canales de texto y voz, y también se pueden compartir videos, archivos e imágenes. La plataforma permite, además, conversaciones privadas entre dos personas o en grupos pequeños.

Según la denuncia, un menor puede crear una cuenta con un correo electrónico, una contraseña, un nombre de usuario y una fecha de nacimiento, sin que la edad se verifique de manera confiable. La Fiscalía cuestiona que las configuraciones predeterminadas permitieran solicitudes de amistad y mensajes de personas desconocidas, y que la plataforma no examinara todos los chats privados en busca de conductas prohibidas.

Qué alega Florida contra Discord

La Fiscalía sostiene que Discord atrajo a niños con mensajes que describían la plataforma como un espacio de diversión y conexión, mientras aseguraba a los padres que la seguridad era una prioridad. La demanda también cuestiona que los filtros de imágenes no revisaran mensajes de texto, llamadas de voz ni conversaciones por video.

El documento afirma que Discord tenía más de 90 millones de usuarios diarios y más de 200 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. En febrero de 2024, según la compañía, unos 2,7 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos tenían menos de 18 años.

Casos de abuso citados en la denuncia

Para respaldar sus alegaciones, la Fiscalía describe varios casos penales en Florida. Entre ellos figura el de un hombre de 19 años del condado de Highlands que contactó por Roblox a una niña de 11 años del condado de Miami-Dade y la llevó a Discord. Según la demanda, allí la convenció de intercambiar imágenes y videos sexuales, y luego la agredió y secuestró. El hombre se declaró nolo contendere en 2022 y cumple una condena de 25 años.

Otro caso citado es el de un hombre de 60 años de St. Cloud que, de acuerdo con el documento, usó Discord para hacerse pasar por un adolescente, contactar a casi 300 menores o posibles menores e intercambiar más de 50.000 mensajes con víctimas entre 2023 y 2024. En julio de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua por producir material de abuso sexual infantil y atraer a menores para realizar actividades sexuales.

La demanda presenta estos episodios como ejemplos de los riesgos que, según el estado, facilitaron las deficiencias de seguridad de la plataforma. No afirma que Discord haya cometido los delitos atribuidos a esos individuos; acusa a la empresa de no haber aplicado protecciones suficientes para reducir esos riesgos.

Peticiones del fiscal

La Fiscalía solicita que la corte prohíba permanentemente a Discord incurrir en las prácticas denunciadas, entre ellas operar sin una verificación efectiva de edad y recopilar datos personales de menores sin consentimiento parental.

También pide multas de hasta 10.000 dólares por cada infracción deliberada de la ley estatal de prácticas comerciales, y de hasta 50.000 dólares por cada violación de la ley que protege a los niños en espacios digitales. La cifra podría ascender a 150.000 dólares por infracción si Discord sabía que el usuario era menor de 18 años.

Además, solicita que la empresa entregue los fondos y bienes obtenidos mediante las prácticas denunciadas, que se otorgue restitución a los consumidores y que se cubran los daños y costos para remediar el daño al interés público, junto con los honorarios legales.

Patti Rendon, del Distrito Cuatro de la Junta Escolar del Condado de Hillsborough, dijo que “depredadores invisibles están localizando a los niños de Florida en internet”. Añadió que las plataformas tienen la responsabilidad de protegerlos y destacó la colaboración entre la Fiscalía estatal y el alguacil de Hillsborough, Chad Chronister.

Joe Pepe, doctor en Educación del Departamento de Salud de Florida, señaló que las plataformas de chat pueden conectar, informar y apoyar a las personas. Según dijo, la iniciativa busca aprovechar esos beneficios y, a la vez, proteger a los usuarios jóvenes de daños prevenibles.

Cambios recientes y disputa sobre la seguridad

La demanda indica que Discord anunció el 22 de septiembre de 2026 nuevos ajustes de seguridad para adolescentes y un sistema de verificación de edad, meses después de que Uthmeier abriera una investigación y emitiera una citación a la compañía. La Fiscalía considera que los cambios llegaron demasiado tarde y no reparan los daños que, según alega, ya ocurrieron.

El caso forma parte del esfuerzo de Uthmeier para exigir responsabilidades a las plataformas de redes sociales y videojuegos por la seguridad de los menores. La corte deberá determinar si Discord violó las leyes citadas y si corresponde conceder las medidas y sanciones que solicita Florida.

[email protected]