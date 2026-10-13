Florida desarticula red que traficaba drogas desde California; más de 20 personas detenidas

El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, durante una conferencia de prensa.

MIAMI — Autoridades de Florida detuvieron a más de 20 acusados de integrar una red en Estados Unidos que distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en el sureste del estado y que traía la cocaína desde California en camiones de carga sin que los transportistas lo supieran, según informó este martes la Fiscalía General floridana.

El principal proveedor de la red, Ariel Fernández-Alonso, aseguró que recibía entre 50 y 60 kilogramos de cocaína cada 15 días, según la Fiscalía, y los agentes interceptaron uno de esos envíos cuando él y sus socios desmontaban un cargamento con más de 40 kilogramos.

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"Desde febrero de 2025, los fiscales estatales casi han duplicado las penas de prisión para los narcotraficantes", escribió en X el fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, cuya oficina cifró el aumento en un 83%, con condenas que suman 1.359 años.

Los arrestos se produjeron durante el fin de semana en más de 20 registros de viviendas en los condados de Palm Beach, St. Lucie y Broward, en la costa atlántica al norte de Miami, donde los agentes incautaron al menos 45 kilogramos de cocaína y pastillas de oxicodona y fentanilo.

Se esperan más detenciones

Todos los acusados identificados están bajo custodia y la Fiscalía prevé más detenciones, mientras la Oficina del Alguacil de Palm Beach, que dirigió la investigación, termina el recuento de la droga y de los arrestos.

Fernández-Alonso y otros tres acusados se enfrentan a una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión por tráfico de drogas, y a otros detenidos se les imputa conspiración para cometer crimen organizado.

La investigación comenzó en marzo, cuando la actividad en redes sociales llevó a los agentes antidrogas del alguacil hasta un distribuidor local, y las compras encubiertas y la vigilancia destaparon una red que se abastecía de Fernández-Alonso y sus socios.

"Las familias de Florida merecen calles seguras, libres de estas sustancias mortales, y haremos que cada miembro de esta organización rinda cuentas", afirmó Uthmeier en el comunicado.

FUENTE: Con información de EFE