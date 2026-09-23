miércoles 23  de  septiembre 2026
ANTIMONOPOLIO

Florida demanda a fabricantes de insulina por presuntamente inflar los precios

La Fiscalía de Florida acusa a fabricantes e intermediarios de encarecer la insulina. Conoce cómo funcionaría el esquema y qué reclama el estado

En esta foto ilustrativa, se muestra un bolígrafo de insulina.

En esta foto ilustrativa, se muestra un bolígrafo de insulina.

AFP
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demanda a fabricantes de insulina.&nbsp;

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demanda a fabricantes de insulina. 

X
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demandó a tres fabricantes de insulina y a intermediarios farmacéuticos por un presunto esquema que habría elevado el precio pagado por pacientes con diabetes, según anunció su oficina el martes 22 de septiembre.

La demanda, presentada ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial, señala a Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi; a los administradores de beneficios farmacéuticos CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx; y a las empresas que agrupan descuentos Zinc, Ascent y Emisar. Se trata de acusaciones que deberán resolverse en el proceso judicial.

Lee además
El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
PESQUISA

Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por presuntos daños a menores y tiroteo en universidad
Don Gaetz es senador republicano de Florida por el Distrito 1. 
PROTEGER EL BOLSILLO

"Usted no debería pagar un alquiler al gobierno por su casa", dice senador de Florida sobre reforma fiscal

Cómo se habría elevado el precio de la insulina

Según la demanda, los fabricantes elevaban el precio publicado de la insulina y luego devolvían parte de ese dinero a los intermediarios que negocian la cobertura de medicamentos para los seguros de salud. A cambio, esos intermediarios daban preferencia a sus productos en las listas de medicamentos cubiertos. El problema, sostiene la Fiscalía, es que algunos pacientes pagaban su parte según el precio publicado, antes de descontar esas devoluciones.

Esos administradores intermediarios, conocidos como PBM por sus siglas en inglés, negocian con los fabricantes y ayudan a determinar qué medicamentos cubren los planes de salud. La demanda sostiene que el mecanismo beneficiaba económicamente a ambas partes a medida que subía el precio de lista.

La diferencia entre precios es clave para entender la acusación. El precio de lista es el precio publicado del medicamento. Después, el fabricante devuelve una parte de ese importe a los intermediarios mediante descuentos negociados; por eso, la cantidad que finalmente conserva el fabricante —el precio neto— es menor.

Según la Fiscalía, una persona sin seguro podría pagar tomando como referencia el precio de lista. Lo mismo puede ocurrir con pacientes asegurados que aún deben cubrir su deducible o pagan un porcentaje del costo del medicamento. En esos casos, su cuenta puede calcularse antes de aplicar los descuentos negociados entre las empresas, de modo que no reciben necesariamente ese ahorro.

“El precio de venta al público resulta ser más alto para los consumidores y las farmacias independientes que el precio negociado que los fabricantes discuten con las PBM”, declaró el fiscal general Uthmeier en una conferencia de prensa en Tampa el martes. “No se trata de una competencia activa y justa que garantice que gane el precio más bajo y competitivo”.

Como ejemplo, la oficina de Uthmeier citó el testimonio de un ejecutivo de Lilly según el cual, de un frasco de Humalog con un precio de lista de 280 dólares, aproximadamente 210 dólares se destinaban a descuentos y reembolsos vinculados con los intermediarios farmacéuticos.

“Estas compañías dijeron a las familias de Florida que trabajaban para hacer asequible la insulina. En cambio, inflaron el precio de lista de un medicamento sin el cual las personas no pueden vivir”, afirmó Uthmeier en el comunicado. La cifra citada por su oficina indica que aproximadamente 2,3 millones de adultos en Florida tienen diabetes diagnosticada.

“Los acuerdos impugnados restringieron indebidamente el comercio al suprimir la competencia de precios, impedir el acceso a insulina y productos complementarios de menor costo, distorsionar la competencia en los formularios de medicamentos e impedir que los consumidores de Florida se beneficiaran de precios más bajos y una mayor variedad de opciones”, dice la demanda.

Qué pide Florida en la demanda

El caso también incluye otros tratamientos para la diabetes, entre ellos productos de la clase GLP-1 y combinaciones comercializadas como Ozempic, Trulicity, Victoza y Soliqua.

La Fiscalía presentó dos cargos bajo la ley de Florida contra prácticas comerciales engañosas y desleales, y uno bajo la ley estatal antimonopolio. Solicita una orden judicial permanente para detener las prácticas denunciadas, la devolución de dinero, indemnizaciones, sanciones civiles y la entrega de ganancias que, según sostiene, se obtuvieron indebidamente.

La presentación de la demanda no supone una reducción inmediata del precio de la insulina. Ahora corresponderá al tribunal examinar las acusaciones y las respuestas de las compañías.

Reacción

Según publicó Bloomberg Law, un portavoz de Lilly declaró: “Es lamentable que el fiscal general de Florida decida gastar recursos estatales en demandar a una empresa que ha sido pionera en hacer que la insulina sea más asequible. Otros estados han resuelto casos similares sin recibir dinero tras años de costosos litigios”.

“Las acusaciones de que desempeñamos algún papel en la determinación de los precios que cobran los fabricantes por sus productos son falsas, y tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra esta demanda infundada”, dijo CVS en un comunicado.

“Novo Nordisk cree que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra estas reclamaciones”, dijo Novo Nordisk en un comunicado.

“Si bien no haremos comentarios sobre los detalles de las acusaciones, las prácticas de precios de Sanofi siempre han cumplido con la ley y la compañía está comprometida a ayudar a los pacientes a acceder a los medicamentos que necesitan al precio más bajo posible”, dijo Sanofi en un comunicado, citado por Bloomberg Law.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Jueza de Inmigración en Florida podría ser nombrada jefa de la fiscalía federal en San Juan

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

Fondo de pensiones de Florida demanda a The New York Times por presunto sesgo contra Israel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin, Texas. 
Investigación

Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida
LLAMADO

Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
NARCOTERRORISMO

Juez del caso Maduro ordena a la Fiscalía proteger las pruebas que serán entregadas a la defensa

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

Te puede interesar

De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York
VENEZUELA

¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

Por María Inés Lombardi
En esta foto ilustrativa, se muestra un bolígrafo de insulina.
ANTIMONOPOLIO

Florida demanda a fabricantes de insulina por presuntamente inflar los precios

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
TRANSICIÓN

Marco Rubio asegura que Donald Trump y la mandataria encargada de Venezuela hablaron de elecciones

Una empleada del correo carga las boletas electorales.  
ELECCIONES 2026

Miami-Dade comienza a enviar más de 200.000 boletas para comicios de noviembre

Reunión del Concejo de Hialeah.
MANTIENE LAS TASAS

Hialeah aprueba presupuesto de $514 millones para 2026-2027