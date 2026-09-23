Florida demanda a fabricantes de insulina por presuntamente inflar los precios

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demandó a tres fabricantes de insulina y a intermediarios farmacéuticos por un presunto esquema que habría elevado el precio pagado por pacientes con diabetes, según anunció su oficina el martes 22 de septiembre.

La demanda, presentada ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial, señala a Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi; a los administradores de beneficios farmacéuticos CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx; y a las empresas que agrupan descuentos Zinc, Ascent y Emisar. Se trata de acusaciones que deberán resolverse en el proceso judicial.

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Cómo se habría elevado el precio de la insulina

Según la demanda, los fabricantes elevaban el precio publicado de la insulina y luego devolvían parte de ese dinero a los intermediarios que negocian la cobertura de medicamentos para los seguros de salud. A cambio, esos intermediarios daban preferencia a sus productos en las listas de medicamentos cubiertos. El problema, sostiene la Fiscalía, es que algunos pacientes pagaban su parte según el precio publicado, antes de descontar esas devoluciones.

Esos administradores intermediarios, conocidos como PBM por sus siglas en inglés, negocian con los fabricantes y ayudan a determinar qué medicamentos cubren los planes de salud. La demanda sostiene que el mecanismo beneficiaba económicamente a ambas partes a medida que subía el precio de lista.

La diferencia entre precios es clave para entender la acusación. El precio de lista es el precio publicado del medicamento. Después, el fabricante devuelve una parte de ese importe a los intermediarios mediante descuentos negociados; por eso, la cantidad que finalmente conserva el fabricante —el precio neto— es menor.

Según la Fiscalía, una persona sin seguro podría pagar tomando como referencia el precio de lista. Lo mismo puede ocurrir con pacientes asegurados que aún deben cubrir su deducible o pagan un porcentaje del costo del medicamento. En esos casos, su cuenta puede calcularse antes de aplicar los descuentos negociados entre las empresas, de modo que no reciben necesariamente ese ahorro.

“El precio de venta al público resulta ser más alto para los consumidores y las farmacias independientes que el precio negociado que los fabricantes discuten con las PBM”, declaró el fiscal general Uthmeier en una conferencia de prensa en Tampa el martes. “No se trata de una competencia activa y justa que garantice que gane el precio más bajo y competitivo”.

Como ejemplo, la oficina de Uthmeier citó el testimonio de un ejecutivo de Lilly según el cual, de un frasco de Humalog con un precio de lista de 280 dólares, aproximadamente 210 dólares se destinaban a descuentos y reembolsos vinculados con los intermediarios farmacéuticos.

“Estas compañías dijeron a las familias de Florida que trabajaban para hacer asequible la insulina. En cambio, inflaron el precio de lista de un medicamento sin el cual las personas no pueden vivir”, afirmó Uthmeier en el comunicado. La cifra citada por su oficina indica que aproximadamente 2,3 millones de adultos en Florida tienen diabetes diagnosticada.

“Los acuerdos impugnados restringieron indebidamente el comercio al suprimir la competencia de precios, impedir el acceso a insulina y productos complementarios de menor costo, distorsionar la competencia en los formularios de medicamentos e impedir que los consumidores de Florida se beneficiaran de precios más bajos y una mayor variedad de opciones”, dice la demanda.

Qué pide Florida en la demanda

El caso también incluye otros tratamientos para la diabetes, entre ellos productos de la clase GLP-1 y combinaciones comercializadas como Ozempic, Trulicity, Victoza y Soliqua.

La Fiscalía presentó dos cargos bajo la ley de Florida contra prácticas comerciales engañosas y desleales, y uno bajo la ley estatal antimonopolio. Solicita una orden judicial permanente para detener las prácticas denunciadas, la devolución de dinero, indemnizaciones, sanciones civiles y la entrega de ganancias que, según sostiene, se obtuvieron indebidamente.

La presentación de la demanda no supone una reducción inmediata del precio de la insulina. Ahora corresponderá al tribunal examinar las acusaciones y las respuestas de las compañías.

Reacción

Según publicó Bloomberg Law, un portavoz de Lilly declaró: “Es lamentable que el fiscal general de Florida decida gastar recursos estatales en demandar a una empresa que ha sido pionera en hacer que la insulina sea más asequible. Otros estados han resuelto casos similares sin recibir dinero tras años de costosos litigios”.

“Las acusaciones de que desempeñamos algún papel en la determinación de los precios que cobran los fabricantes por sus productos son falsas, y tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra esta demanda infundada”, dijo CVS en un comunicado.

“Novo Nordisk cree que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra estas reclamaciones”, dijo Novo Nordisk en un comunicado.

“Si bien no haremos comentarios sobre los detalles de las acusaciones, las prácticas de precios de Sanofi siempre han cumplido con la ley y la compañía está comprometida a ayudar a los pacientes a acceder a los medicamentos que necesitan al precio más bajo posible”, dijo Sanofi en un comunicado, citado por Bloomberg Law.

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