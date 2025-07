Cuba: Mujeres en municipio habanero protestan tras más de tres meses sin agua

En estos momentos las madres de calzada vieja entre C y D en Regla, decidieron cerrar las calles con objetos y ellas mismas como cordón humano con sus niños.



Hace más de 3 meses no entra el agua de la tubería. Llevan meses recibiendo promesas vacías.



No las dejemos solas. pic.twitter.com/T9smNAEih0