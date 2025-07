¿Será suficiente para el Real Madrid?

El año pasado el Real Madrid se confió. Venía de ganarlo todo y pensó que con la llegada de Kylian Mbappé sería suficiente. Pero no, la realidad fue otra. El equipo se vino abajo y el Barcelona le pasó por encima. Ni la Champions ni LaLiga llegaron, y el discurso de renovación quedó en el aire.

En medio de una ola de lesiones, la directiva no se movió. No hubo reacción. La defensa fue un desastre, el mediocampo perdió orden y la delantera funcionó por chispazos, no por sistema. Todo quedó en manos del talento individual.