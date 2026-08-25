Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses

MIAMI.- Florida atraviesa su segundo trimestre consecutivo con una reducción en el número de visitantes, una desaceleración marcada principalmente por la ausencia de turistas canadienses, tradicionalmente uno de los mercados internacionales más importantes para el estado.

Alrededor de 721,000 residentes de Canadá viajaron a Florida entre abril y junio de 2026, una disminución de 4.2% frente al mismo periodo del año anterior, según estimaciones de Visit Florida.

En el primer semestre llegaron aproximadamente 1.68 millones, 13.9% menos turistas de esa nacionalidad en comparación con los primeros seis meses de 2025.

Las cifras confirman una tendencia que comenzó antes del actual periodo. Florida recibió 3.17 millones de turistas canadienses durante todo 2025, una reducción de 6.8% frente a 2024 y de 22.4% respecto a 2019, antes de la pandemia.

En ese año, cerca de 2.29 millones habían visitado el estado solamente entre enero y junio, unos 610,000 más que en el mismo lapso de 2026.

Una caída que perdió velocidad

Los datos permiten observar cierta moderación reciente. Si se descuentan los 721,000 viajeros del segundo trimestre del total semestral, aproximadamente 959,000 canadienses llegaron entre enero y marzo.

La comparación con los registros de 2025 indica que la contracción fue mucho mayor al comenzar el año.

En otras palabras, el descenso continúa, pero ya no avanza con la misma intensidad registrada durante 2025 y los primeros meses de 2026.

Esa diferencia coincide con datos generales de Statistics Canada: abril representó el primer aumento interanual de los viajes de canadienses a Estados Unidos desde enero de 2025. Pese a esa mejoría, la cantidad todavía permanecía 26.7% por debajo de abril de 2024.

El retroceso acumulado tiene un componente político claramente documentado. Statistics Canada señala que las disputas arancelarias, junto con los comentarios sobre convertir a Canadá en el estado número 51, alimentaron campañas informales para evitar destinos estadounidenses.

A ello se suman la percepción de un ambiente menos acogedor y la decisión de algunos consumidores de apoyar la economía canadiense, según sondeos de opinión.

Los turistas no dejaron de viajar

La reducción no significa que los canadienses hayan renunciado a sus vacaciones. Durante 2025 hicieron 7.1 millones menos de visitas a Estados Unidos, pero buena parte de esa pérdida fue compensada por cinco millones de viajes adicionales dentro de Canadá y 1.3 millones más hacia otros países.

Los desplazamientos canadienses a Europa crecieron 13.6% y los dirigidos a Asia, 16.7%. El gasto efectuado en Estados Unidos cayó en 3,300 millones de dólares canadienses, mientras el destinado a viajes de placer fuera del territorio estadounidense aumentó en 3,600 millones.

La ausencia se siente especialmente en Florida porque los canadienses suelen permanecer más tiempo y gastar en hospedaje, restaurantes, alquiler de vehículos y comercios. Destinos como el sur de Florida, Orlando y la costa del Golfo han dependido históricamente de esos visitantes durante el invierno.

En total, Florida recibió 34.01 millones de viajeros durante el segundo trimestre y 73.5 millones en el primer semestre.

Aunque el turismo nacional continúa representando más de nueve de cada diez visitas, la prolongada reducción del mercado canadiense muestra que el récord estatal de 143.3 millones alcanzado en 2025 no garantiza otro año de crecimiento.