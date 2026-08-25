Sube a 70% potencial de desarrollo de onda tropical en el Atlántico

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del martes 25 de agosto de 2026

MIAMI.- La onda tropical que emergió de África continúa organizándose sobre el Atlántico oriental y ahora presenta una probabilidad de 70% de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días, según la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La perturbación recibió la designación AL96 , utilizada por los meteorólogos para realizar análisis más detallados y ejecutar modelos de trayectoria e intensidad. A las 2:00 a. m. de este martes 25, su centro de baja presión se encontraba a varios cientos de millas al sur-sureste de las islas de Cabo Verde.

El NHC aumentó a 60% la posibilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas y a 70% dentro del periodo de siete días. Un día antes, las probabilidades eran de 30% y 60%, respectivamente.

Este incremento significa que las condiciones atmosféricas se han vuelto más favorables y que una depresión tropical probablemente se forme durante los próximos días. No indica, sin embargo, que exista 70% de riesgo para Florida, el Caribe o algún territorio específico.

Un recorrido todavía por definir

AL96 mantiene una extensa zona de aguaceros y tormentas que todavía se encuentra desorganizada. La perturbación avanza hacia el oeste u oeste-noroeste por el Atlántico oriental y posteriormente deberá internarse en aguas del Atlántico tropical central.

Su gran distancia del continente americano impide determinar en esta etapa si se acercará al Caribe, girará hacia aguas abiertas o perderá organización antes de completar el recorrido.

Algunos modelos preliminares sugieren que podría desviarse gradualmente hacia el norte y permanecer sobre el océano. Ese escenario no constituye un pronóstico oficial porque la perturbación aún carece de un centro de circulación bien definido. La ubicación inicial de ese centro puede modificar considerablemente las proyecciones posteriores.

El NHC también anticipa que las condiciones podrían tornarse menos favorables durante el fin de semana. La presencia de aire seco, el polvo del Sahara y el aumento de los vientos en las capas altas de la atmósfera podrían limitar su fortalecimiento.

El meteorólogo Javier Serrano explicó en su cuenta de Instagram que la onda tropical tendría condiciones favorables para convertirse en ciclón durante los próximos días. Agregó que las proyecciones comienzan a sugerir un giro gradual hacia el noroeste antes de que la perturbación alcance el arco antillano.

No obstante, coincidió en que es demasiado pronto para establecer una ruta definitiva o determinar posibles efectos sobre el Caribe y Florida, por lo que será necesario observar su organización y las próximas actualizaciones.

Otra perturbación cerca de Bermudas

El NHC también observa la baja presión AL95, localizada a unas 200 millas al este-noreste de Bermudas. Presenta 40% de probabilidad de desarrollo y podría convertirse brevemente en depresión o tormenta tropical durante este martes.

Sin embargo, su circulación permanece amplia y alargada. Además, se desplaza hacia el norte, donde encontrará aguas más frías y condiciones desfavorables entre esta noche y el miércoles. No representa una amenaza para Florida, según los expertos.

La evolución de AL96 requiere seguimiento durante los próximos días por coincidir con la etapa climatológicamente más activa de la temporada. Para los residentes de Florida, el panorama no exige medidas extraordinarias, aunque agosto y septiembre son meses adecuados para revisar suministros y planes familiares.