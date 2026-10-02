viernes 2  de  octubre 2026
PREOCUPACIÓN

Detractores de Enmienda 3 alertan sobre recorte de $20 millones a bibliotecas de Miami-Dade

El sistema obtiene 91% del presupuesto operativo de impuestos vinculados al valor de las propiedades; defensores de la reforma destacan el alivio que recibirían los propietarios

Imagen fotorrealista de una biblioteca en Miami-Dade

Imagen fotorrealista de una biblioteca en Miami-Dade

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sistema de bibliotecas públicas de Miami-Dade podría perder alrededor de $20 millones anuales si los votantes de Florida aprueban la Enmienda 3 en las elecciones generales del 3 de noviembre, según estimaciones de organizaciones defensoras de esas instituciones.

La reducción equivaldría aproximadamente a 16% del presupuesto operativo de $124 millones que tuvo el sistema durante el último ejercicio fiscal.

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Ava Habif, directora ejecutiva de Friends of the Miami-Dade Public Library, advirtió que la reducción podría acercarse a 20%, según los cálculos de la organización.

“Sería un tsunami para el sistema” (It would be a tsunami for the system), afirmó Habif, quien señaló que las donaciones privadas no alcanzarían para compensar una disminución de esa magnitud.

La preocupación responde a la dependencia de las bibliotecas de los ingresos inmobiliarios. En tal sentido, cerca de 91% de su presupuesto operativo de 2025-2026 procedió de tributos calculados sobre el valor gravable de las propiedades.

Servicios bajo presión

Miami-Dade posee el mayor sistema bibliotecario de Florida, con 50 sucursales. Casi dos de cada tres residentes del condado tienen una tarjeta y los establecimientos registraron aproximadamente 3,6 millones de visitas durante el año fiscal 2023-2024, incluidas más de 660.000 consultas electrónicas.

Además del préstamo de libros, las bibliotecas ofrecen acceso gratuito a computadoras e internet, tutorías escolares, cursos de idiomas, orientación laboral, preparación para la ciudadanía, asistencia de trabajadores sociales y pases para museos y otras atracciones.

Los opositores a la enmienda consideran que una pérdida de $20 millones podría traducirse en reducción de horarios, despidos, cancelación de programas o cierre de sucursales.

Habif también advirtió que quedarían comprometidas futuras ampliaciones en zonas con crecimiento demográfico, como Brickell y sectores del sur del condado.

La organización precisó, sin embargo, que esas consecuencias constituyen proyecciones y no decisiones adoptadas por el Gobierno condal. La Comisión de Miami-Dade tendría que determinar cómo distribuir cualquier disminución de ingresos y cuáles servicios proteger.

Alivio para propietarios

La Enmienda 3 elevaría la exención de vivienda principal aplicable a impuestos no escolares a $150.000 en 2027 y $250.000 en 2028. A partir de 2029, el monto se ajustaría anualmente según la inflación.

La propuesta también reduciría de 10% a 5% el límite anual para aumentar el valor tasado de propiedades sin exención de vivienda principal, como inmuebles comerciales, viviendas de alquiler y segundas residencias. Para entrar en vigor necesita al menos 60% de los votos.

Defensores de la medida argumentan que la reforma proporcionaría alivio ante el incremento de los costos de vivienda. Florida Realtors sostiene que los impuestos inmobiliarios pagados por propietarios del estado aumentaron 73% entre 2015 y 2024, por encima del crecimiento nacional de 42%.

Los críticos responden que mantener los servicios con menos recaudación obligaría a reducir otras partidas, elevar tarifas o buscar fuentes alternativas. Florida TaxWatch calcula que la enmienda disminuiría los ingresos locales en unos $45.000 millones durante cinco años, con una pérdida cercana a $5.000 millones durante su primer año de aplicación.

La disputa enfrenta así dos prioridades: reducir la carga tributaria sobre los propietarios y preservar servicios locales cuyo financiamiento depende precisamente de esos impuestos.

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