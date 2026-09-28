Líderes del sur de Florida defienden la Enmienda 3 y alivio fiscal

MIAMI.- El debate sobre la Enmienda 3 de Florida, que aparecerá en la boleta del 3 de noviembre, se intensificó este lunes 28 de septiembre, cuando funcionarios electos y líderes comunitarios del sur de Florida defendieron en una rueda de prensa la medida. Sus partidarios sostienen que aliviaría la carga tributaria de los propietarios de viviendas principales en medio del aumento del costo de vida.

La conferencia se celebró en el restaurante Versailles, en el 3555 SW 8th Street de Miami. Participaron Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade; Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado; Tomás Regalado, tasador de propiedades; Vince Lago, alcalde de Coral Gables; y Alex Rizo, representante estatal, entre otros. Los asistentes pidieron votar a favor de la enmienda constitucional, que necesita el respaldo de al menos el 60 % de los votantes para ser aprobada.

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Aclarar el impacto de la enmienda

“Estamos aquí para aclarar las mentiras que se están diciendo sobre la Enmienda 3”, afirmó Regalado al inicio de su intervención, en respuesta a quienes hacen campaña contra la propuesta aprobada por la Legislatura en una sesión especial celebrada en junio.

“Hoy es la primera conferencia de prensa de un grupo de funcionarios electos para informar a la gente de Miami-Dade y Broward, y a todos aquellos residentes que estén confundidos, sobre por qué deberíamos votar por la Enmienda 3”, continuó el tasador y exalcalde de Miami. Regalado se refirió a la angustia que, según dijo, percibe entre residentes preocupados por conservar sus viviendas ante el peso de los impuestos a la propiedad.

Sobre las consecuencias de la enmienda para los gobiernos locales, sostuvo que “los gobiernos no van a cerrar, tendrán que ajustarse” y afirmó que la medida ayudaría a los residentes a conservar sus casas. Regalado precisó que hablaba “en calidad de residente y propietario de casa”, y no en su función de tasador.

El exalcalde señaló que la propuesta beneficiaría a unas 446.000 propiedades de Miami-Dade que actualmente cuentan con exención de vivienda principal.

Viviendas asequibles

Por su parte, García instó a votar a favor de la enmienda. Al dirigirse a quienes hablan de la asequibilidad de la vivienda, sostuvo que reducir los impuestos contribuiría a hacerla más asequible. También afirmó que la propuesta aliviaría la carga fiscal de pequeños negocios y propiedades en alquiler al reducir del 10 % al 5 % el límite anual de aumento del valor catastral de las propiedades no principales. Añadió que, a su juicio, la aprobación de la medida no afectaría la seguridad pública del condado.

Prioriza los servicios esenciales

Fernandez, el recolector de impuestos del condado, recordó que “cada dólar que gasta [el gobierno] provino del trabajo de alguien”. Dijo que la propuesta no afectaría los impuestos destinados a las escuelas y sostuvo que “prioriza los servicios esenciales, como la seguridad pública, la reparación de calles y el funcionamiento básico del gobierno”.

Ante el aumento del costo de vida, planteó que, así como las familias revisan sus gastos cada mes, el gobierno debería examinar su presupuesto con el mismo cuidado.

“Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para defender a quienes más nos necesitan y asegurarme de que el gobierno escuche a los ciudadanos y les dé explicaciones”, afirmó Fernández. También pidió al público que no permitiera que “el miedo, los eslóganes o las predicciones de caos de ningún bando” influyeran en su decisión. “Esto no se trata de republicanos, demócratas o independientes; se trata de nuestra comunidad”, concluyó.

Alivio a los propietarios de viviendas

El representante Rizo, uno de los patrocinadores de la propuesta en Tallahassee, afirmó que en cuatro décadas no se ha producido un recorte de los impuestos a la propiedad, mientras que el valor de las viviendas ha seguido aumentando. “Es necesario un reinicio para las personas que pagan esos impuestos”, dijo.

Como ejemplo, Regalado señaló que el propietario de una vivienda que actualmente pague 6.800 dólares anuales en impuestos a la propiedad en Miami-Dade podría pagar 4.300 dólares el primer año de aplicación de la enmienda y 3.200 dólares el segundo, según sus cálculos.

Positivo para la comunidad

“Piensen en lo que pueden hacer los residentes con ese dinero: desde continuar sus estudios e invertir en negocios hasta gastarlo en nuestra comunidad”, dijo Lago. El alcalde sostuvo que la Enmienda 3 también beneficiaría al sector empresarial, “ya que la gente tendrá más dinero disponible para gastar en nuestra comunidad”.

Los organizadores afirmaron que no utilizaron fondos públicos ni recursos gubernamentales para organizar o promover la conferencia.

Qué cambiaría la Enmienda 3 en Florida

Si al menos el 60 % de los votantes aprueba la Enmienda 3, la exención para la vivienda principal aplicable a los impuestos a la propiedad no destinados a las escuelas aumentaría de los actuales 50.000 dólares a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028. Después se ajustaría por inflación.

La propuesta podría reducir la parte no escolar del impuesto a la propiedad que pagan los propietarios elegibles. También reduciría del 10 % al 5 % el límite anual de aumento del valor catastral de las propiedades no principales, entre ellas las viviendas en alquiler y los inmuebles comerciales.

La enmienda exigiría a la Legislatura de Florida establecer un procedimiento uniforme para que condados y municipios puedan aumentar la exención correspondiente a sus impuestos, potencialmente hasta cubrir todo el valor catastral de la propiedad. Los distritos especiales también podrían ampliar la exención para sus respectivos impuestos, con la aprobación de los votantes.

La propuesta establece, además, un período de espera de cinco años para acceder a la exención aumentada en el caso de las personas que no sean residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026, en la medida en que lo permita la Constitución de Estados Unidos.

La exención ampliada se aplicaría únicamente a los impuestos a la propiedad no destinados a las escuelas. La propuesta también contiene disposiciones sobre los usos permitidos de los ingresos tributarios de condados y municipios.

Según explicaron los participantes, el efecto de la medida en cada factura dependería del valor catastral de la propiedad, las exenciones para las que califique, las tasas impositivas aplicables y las decisiones de las autoridades correspondientes. Cualquier cambio en el pago mensual de una hipoteca dependería, además, de cómo la entidad crediticia gestione los impuestos incluidos en ese pago.

Los organizadores recomendaron a los votantes revisar el texto completo de la enmienda y el resumen oficial de la boleta antes de emitir su voto.

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