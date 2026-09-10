jueves 10  de  septiembre 2026
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Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Florida Realtors inyectó $10 millones a la campaña que busca el recorte del impuesto a la propiedad, mientras gobiernos locales advierten sobre pérdidas multimillonarias

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Florida Realtors aportó 10 millones de dólares al comité político que promueve la Enmienda 3, una propuesta que ampliaría la exención del impuesto a la propiedad para las viviendas principales y reduciría el límite anual de aumento de las valoraciones sobre inmuebles comerciales, alquileres y segundas residencias.

El dinero fue entregado al comité Yes on 3 y constituye hasta ahora el mayor impulso financiero recibido por la campaña. El respaldo permitirá financiar publicidad y actividades destinadas a conquistar el apoyo de al menos 60% de los votantes durante las elecciones generales del 3 de noviembre.

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Florida Realtors representa a más de 200.000 profesionales del sector inmobiliario. La junta directiva de la asociación respaldó la iniciativa en agosto, con el argumento de que las familias afrontan aumentos simultáneos en vivienda, seguros, alimentos y servicios públicos.

“Comprar una casa es solamente la mitad del desafío. También debemos asegurarnos de que las familias puedan conservar las viviendas que tanto esfuerzo les costó adquirir”, indicó Chuck Bonfiglio Jr., presidente del gremio inmobiliario.

Exención escalonada

La Enmienda 3 elevaría de 50.000 a 150.000 dólares la exención aplicable a los impuestos no escolares en 2027. Un año después, aumentaría hasta 250.000 dólares y comenzaría a ajustarse anualmente según la inflación en 2029.

La propuesta no modificaría los impuestos destinados a las escuelas públicas. También reduciría de 10% a 5% el límite anual de crecimiento del valor fiscal de las propiedades que no reciben la exención por vivienda principal, entre ellas locales comerciales, unidades de alquiler y segundas residencias.

Los defensores sostienen que esa disposición daría mayor previsibilidad a propietarios y comerciantes. Entretanto, todavía no puede determinarse cuánto del eventual ahorro se trasladaría a los inquilinos o consumidores.

La medida también ordenaría crear un procedimiento uniforme para que los gobiernos locales puedan ampliar aún más la exención, incluso hasta cubrir el valor tasado completo de una residencia.

Temor por servicios locales

Entretanto, alcaldes, comisionados y organizaciones vinculadas con los servicios de emergencia sostienen que la iniciativa reduciría los recursos destinados a policías, bomberos, parques, bibliotecas, transporte e infraestructura.

Las proyecciones fiscales oficiales calculan una disminución cercana a 5.000 millones de dólares durante el primer año. La reducción aumentaría progresivamente hasta aproximarse a 12.000 millones anuales en el quinto año, aunque el efecto variaría entre ciudades y condados.

La campaña Vote No on 3 acusó a la organización inmobiliaria de respaldar una modificación que podría estimular las transacciones y elevar el precio de las propiedades, mientras transfiere presión financiera a las administraciones municipales.

Florida Realtors rechazó ese planteamiento y afirmó que su prioridad es aliviar la carga de los propietarios.

El gobernador Ron DeSantis también apoya la propuesta, aunque ha reconocido que la versión aprobada por la Legislatura difiere de su planteamiento original.

Con el aporte de 10 millones de dólares, la discusión deja de limitarse a los despachos gubernamentales y entra en una campaña electoral con suficientes recursos para llevar la disputa tributaria a todo el estado.

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