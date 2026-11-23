Precio de la gasolina en Florida baja una semana más.

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina regular en Florida bajó por tercera semana consecutiva y se situó en $3.46 por galón este lunes 23 de noviembre, mientras miles de conductores se preparan para viajar durante el feriado de Thanksgiving.

En Miami, la gasolina regular se vende a un promedio de $3.53 por galón. La de grado medio cuesta $4.00 y la premium, $4.28, según los datos proporcionados por AAA.

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Entre las áreas metropolitanas con los precios más altos figuran Gainesville, con un promedio de $3.68 por galón; West Palm Beach-Boca Raton, con $3.65, y Fort Lauderdale, con $3.54.

Los precios más bajos se registran en Panama City, donde el galón cuesta $3.11; Pensacola, con $3.13, y Crestview-Fort Walton Beach, con $3.14.

El promedio nacional y los viajes de Thanksgiving

En su informe semanal AAA señaló que el promedio nacional de la gasolina regular había descendido 18 centavos, hasta alcanzar los $3.64 este 22 de noviembre.

La reducción llega antes de la semana de Thanksgiving, cuando AAA proyecta que unos 72.9 millones de personas viajarán en automóvil. La organización señaló que el promedio nacional podría bajar otros 15 centavos para el jueves 26 de noviembre. El récord de precio para Thanksgiving se registró en 2022, cuando el galón costó $3.58 ese día.

AAA atribuyó parte del descenso al abaratamiento del petróleo crudo, que cayó a la franja baja de los $80 por barril. Aun así, el promedio nacional se mantenía más de 60 centavos por encima del registrado en la misma época del año anterior.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recomienda planificar las rutas y agrupar varias diligencias en un mismo recorrido para evitar viajes innecesarios. También aconseja conducir a una velocidad moderada y evitar aceleraciones bruscas y frenazos, que aumentan el consumo de combustible.

Retirar del vehículo los objetos pesados que no sean necesarios y mantener los neumáticos con la presión recomendada puede ayudar a mejorar el rendimiento. Los conductores también pueden comparar precios con aplicaciones móviles o con el planificador AAA TripTik.

Antes de pagar, conviene comprobar si la estación ofrece un precio menor en efectivo, ya que algunos establecimientos cobran más por las compras con tarjeta de crédito.

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FUENTE: AAA