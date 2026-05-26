Precio de la gasolina en Florida cae 11 centavos pese a crisis con Irán

MIAMI. - El precio de la gasolina en Florida desciende este martes 26 de mayo hasta los 4.31 dólares el galón, 11 centavos menos que la pasada semana, a pesar de que las tensiones entre Washington y Teherán mantienen la incertidumbre sobre el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial.

Este martes, en el área metropolitana de Miami, la gasolina regular promedia 4.36 dólares el galón, la de grado medio 4.77, mientras que los conductores que usen gasolina premio deberán pagar el galón a 5.01 dólares, según reporte de AAA -The Auto Club Group-.

AL ALZA Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

MÁS CARA Precio de gasolina en Florida escala a $4.33 por tensión en Medio Oriente

Áreas metropolitanas de Florida

El combustible más barato de Florida se concentra en el norte del estado, en áreas del Panhandle, en Pensacola ($4.05), Panama City ($4.09) y Crestview-Fort Walton Beach ($4.11).

Por su parte, la gasolina más cara se encuentra en West Palm Beach-Boca Raton ($4.49), Gainesville ($4.46) y Tallahassee ($4.40).

A nivel nacional, el precio de la gasolina bajó hasta los 4.49 dólares el galón, cuatro centavos más barata que la semana anterior, pero superando en 40 centavos el precio del mes anterior, cuando se vendía a 4,09 dólares el galón.

Precio del petróleo

El precio del petróleo WTI, de referencia en EEUU, se mantiene bajo presión en medio de la crisis en Medio Oriente, aunque mostró una leve recuperación tras acciones militares del Pentágono contra objetivos iraníes en el sur de Irán.

El barril de WTI cotiza alrededor de los 91.25 dólares, todavía un 5.5% por debajo del cierre del viernes, mientras los mercados reaccionan a posibles avances diplomáticos entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de crudo.

Analistas advierten que, aunque los inversionistas apuestan por un acuerdo, las tensiones siguen elevadas y cualquier fracaso en las negociaciones podría provocar nuevas alzas en los precios del crudo.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina en Florida

Reducir la velocidad y respetar el límite permitido, ya que el consumo aumenta considerablemente por encima de las 50 millas por hora.

Evitar arrancadas bruscas y aceleraciones agresivas, porque incrementan el gasto de combustible.

No dejar el motor encendido para calentarlo durante mucho tiempo, incluso en invierno, ya que es innecesario y desperdicia gasolina.

Evitar el ralentí prolongado; si el vehículo estará detenido más de 60 segundos, es mejor apagar el motor.

Ajustar la velocidad en la ciudad para sincronizar los semáforos y reducir frenazos y aceleraciones constantes.

Al acercarse a una luz roja o señal de pare, retirar el pie del acelerador con anticipación y dejar que el auto reduzca velocidad gradualmente.

Acelerar de manera suave y moderada para permitir que la transmisión cambie antes a marchas más altas y reduzca las revoluciones del motor.

Utilizar el control de crucero en carretera para mantener una velocidad constante y ahorrar combustible, excepto en vías resbaladizas.

En vehículos de transmisión manual, cambiar a marchas superiores lo antes posible y, cuando sea práctico, saltar cambios para reducir el consumo.

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FUENTE: AAA