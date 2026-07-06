Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

MIAMI.- Los conductores de Florida continúan encontrando estabilidad en el precio de la gasolina gracias al descenso de las cotizaciones internacionales del petróleo tras la reducción de las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo. De acuerdo con el más reciente informe de AAA – The Auto Club Group, el precio promedio estatal se ubica en $3.71 por galón, apenas dos centavos menos que la semana anterior.

En el área metropolitana de Miami, el combustible continúa cotizando por encima del promedio estatal. Este lunes 6 de julio, la gasolina regular se vende a un promedio de $3.76 por galón, la de grado medio alcanza los $4.21, mientras que la premium se ubica en $4.46 por galón.

AL ALZA Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

MÁS CARA Precio de gasolina en Florida escala a $4.33 por tensión en Medio Oriente

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina descendió hasta $3.79 por galón, siete centavos menos que la semana pasada y 20 centavos por debajo del máximo registrado hace un mes, reflejando una mayor tranquilidad en los mercados energéticos.

Las áreas con la gasolina más barata y más cara de Florida

Los precios continúan mostrando diferencias importantes entre las distintas áreas metropolitanas del estado.

Las tarifas más económicas se encuentran en Pensacola ($3.49), Panama City ($3.54) y Tallahassee ($3.55).

En contraste, los conductores pagan los precios más elevados en West Palm Beach–Boca Ratón ($3.90), Naples ($3.88) y Homosassa Springs ($3.83).

El petróleo baja, persiste la incertidumbre en Ormuz

La estabilidad de los precios en los surtidores coincide con una fuerte caída de las cotizaciones internacionales del petróleo desde el acuerdo provisional de paz alcanzado entre Washington y Teherán.

Este lunes, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza en 68.53 dólares, aproximadamente un 28% menos que hace un mes. Por su parte, el Brent, referencia internacional, se ubica en 72.08 dólares por barril, una caída cercana al 26% en el mismo período.

Aunque el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha comenzado a recuperarse después de las semanas de mayor tensión, la normalidad aún está lejos de alcanzarse. Durante la última semana transitaron 258 embarcaciones, frente a las 138 de la semana previa, pero el volumen sigue siendo muy inferior al promedio de 130 cruces diarios registrado antes del conflicto.

Además, Irán mantiene su postura de ejercer control sobre la navegación en este estratégico paso marítimo, por donde circula una parte significativa del petróleo que abastece al mercado mundial, por lo que los analistas consideran que el riesgo geopolítico aún no ha desaparecido.

Mayor demanda de gasolina en Estados Unidos

Mientras el petróleo se abarata, la demanda de gasolina en Estados Unidos volvió a aumentar.

Los datos más recientes de la Energy Information Administration (EIA) muestran que el consumo pasó de 8.77 millones a 9.13 millones de barriles diarios durante la última semana. Al mismo tiempo, los inventarios nacionales disminuyeron de 216.3 millones a 214 millones de barriles, aunque la producción aumentó hasta un promedio de 10 millones de barriles diarios.

Este incremento en la demanda, propio del verano y de la temporada de viajes por carretera y las festividades por el 4 de julio, ha contribuido a evitar una caída aún mayor en los precios de la gasolina.

Consejos de AAA para ahorrar combustible

Ante el aumento de los desplazamientos durante el verano, AAA recomienda adoptar hábitos de conducción que permitan reducir el consumo de gasolina y ahorrar dinero:

Mantener una velocidad moderada y respetar los límites, ya que el consumo aumenta considerablemente por encima de las 50 millas por hora.

Evitar aceleraciones bruscas y frenazos innecesarios.

No dejar el motor encendido durante largos periodos cuando el vehículo está detenido.

Apagar el motor si el automóvil permanecerá inmóvil más de un minuto.

Anticipar las frenadas levantando el pie del acelerador al aproximarse a un semáforo o una señal de pare.

Acelerar de forma gradual para favorecer cambios de marcha más eficientes.

Utilizar el control de crucero en carretera cuando las condiciones lo permitan.

En vehículos con transmisión manual, cambiar a marchas superiores lo antes posible para reducir las revoluciones del motor y el consumo de combustible.

La combinación de una menor presión sobre el mercado petrolero internacional y un aumento estacional de la demanda mantiene, por ahora, un equilibrio que se refleja en la estabilidad de los precios en las estaciones de servicio de Florida. Sin embargo, la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz continuará siendo uno de los principales factores que podrían influir en el costo de la gasolina durante las próximas semanas.

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FUENTE: AAA, Oilprice.com