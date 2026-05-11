Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

MIAMI. - El precio de la gasolina en Florida se ubicó en los 4.40 dólares el galón apenas dos centavos más barato que la pasada semana, influido por el conflicto en el Medio Oriente, que impulsó el precio del crudo de referencia en EEUU 2.5% para alcanzar los 97.77 dólares por barril.

Según los registros de AAA - The Auto Club Group- En el área metropolitana de Miami el combustible escaló con respecto a la semana pasado situándose la gasolina regular en los 4.37 dólares el galón, la de grado medio a 4.78 dólares, mientras que se elevó hasta los 5 dólares.

MÁS CARA Precio de gasolina en Florida escala a $4.33 por tensión en Medio Oriente

Áreas más caras de Florida

En el sur de la Florida se concentran las regiones con el combustible más costoso del estado. Las áreas metropolitanas de Florida más caras son West Palm Beach- Boca Ratón ($4.56), Naples ($4.49) y Gainesville ($4.48).

Mientras que la gasolina más barata se vende en la zona norte del estado, en ciudades como Pensacola ($410), Crestview- Fort Walton Beach ($4.14), y Panama City ($4.15).

A nivel nacional, el precio del combustible se colocó en los $4.52 dólares el galón, siete centavos más cara que la semana anterior y supera en 39 centavos el precio de hace un mes.

Influencia del conflicto

Hoy lunes, los precios del petróleo subieron después que el presidente estadounidense Donald Trump calificara de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a una propuesta de paz de la Casa Blanca. Por lo que se mantiene elevados los riesgos geopolíticos.

El petróleo Brent, de referencia mundial, subió un 2.6% hasta llegar a los 103,87 por barril, mientras que el crudo Texas Intermediate (WTI), avanzo un 2.5%, para situarse en los 97.77 dólares por barril. Ambos habían caído la semana pasada cuando Washington y Teheran parecían cerca de alcanzar un acuerdo temporal de paz que reanudaría el tránsito por el golfo de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo mundial.

Consejos para ahorrar combustible

AAA aconseja a los conductores adoptar medidas para reducir el gasto de gasolina. Entre ellas, agrupar las diligencias para conducir menos. Evita aceleraciones bruscas y el exceso de velocidad. Retirar de los vehículos el peso innecesario, cada 100 libras adicionales, puede reducir el rendimiento entre 1% y 2%.

Otro consejo es comparar precios utilizando la aplicación de AAA y cuando sea posible pagar en efectivo, debido que algunas gasolineras aplican recargos por el uso de tarjetas de crédito.

[email protected]