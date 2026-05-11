lunes 11  de  mayo 2026
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

El precio promedio en Miami supera la semana anterior, mientras que Trump considera inaceptable la propuesta de Irán a su plan de paz

Foto de archivo de una gasolinera Marathon en Miami.&nbsp; (Archivo)&nbsp;

Foto de archivo de una gasolinera Marathon en Miami.  (Archivo) 

LMORALES/ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - El precio de la gasolina en Florida se ubicó en los 4.40 dólares el galón apenas dos centavos más barato que la pasada semana, influido por el conflicto en el Medio Oriente, que impulsó el precio del crudo de referencia en EEUU 2.5% para alcanzar los 97.77 dólares por barril.

Según los registros de AAA - The Auto Club Group- En el área metropolitana de Miami el combustible escaló con respecto a la semana pasado situándose la gasolina regular en los 4.37 dólares el galón, la de grado medio a 4.78 dólares, mientras que se elevó hasta los 5 dólares.

Lee además
Una gasolinera en Miami anuncia precio a pagar por gasolina. 
TENDENCIA ALCISTA

Precio de gasolina en Florida alcanzó los $4.12 por conflicto con Irán
El precio de la gasolina en Florida impulsado por el conflicto.
MÁS CARA

Precio de gasolina en Florida escala a $4.33 por tensión en Medio Oriente

Áreas más caras de Florida

En el sur de la Florida se concentran las regiones con el combustible más costoso del estado. Las áreas metropolitanas de Florida más caras son West Palm Beach- Boca Ratón ($4.56), Naples ($4.49) y Gainesville ($4.48).

Mientras que la gasolina más barata se vende en la zona norte del estado, en ciudades como Pensacola ($410), Crestview- Fort Walton Beach ($4.14), y Panama City ($4.15).

A nivel nacional, el precio del combustible se colocó en los $4.52 dólares el galón, siete centavos más cara que la semana anterior y supera en 39 centavos el precio de hace un mes.

Influencia del conflicto

Hoy lunes, los precios del petróleo subieron después que el presidente estadounidense Donald Trump calificara de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a una propuesta de paz de la Casa Blanca. Por lo que se mantiene elevados los riesgos geopolíticos.

El petróleo Brent, de referencia mundial, subió un 2.6% hasta llegar a los 103,87 por barril, mientras que el crudo Texas Intermediate (WTI), avanzo un 2.5%, para situarse en los 97.77 dólares por barril. Ambos habían caído la semana pasada cuando Washington y Teheran parecían cerca de alcanzar un acuerdo temporal de paz que reanudaría el tránsito por el golfo de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo mundial.

Consejos para ahorrar combustible

AAA aconseja a los conductores adoptar medidas para reducir el gasto de gasolina. Entre ellas, agrupar las diligencias para conducir menos. Evita aceleraciones bruscas y el exceso de velocidad. Retirar de los vehículos el peso innecesario, cada 100 libras adicionales, puede reducir el rendimiento entre 1% y 2%.

Otro consejo es comparar precios utilizando la aplicación de AAA y cuando sea posible pagar en efectivo, debido que algunas gasolineras aplican recargos por el uso de tarjetas de crédito.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

EEUU considera suspender impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

Gasolinera de Hialeah ofrece combustible a $1.99 por galón este miércoles

¿Crisis energética en el horizonte?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Conflicto

Trump considera "totalmente inaceptable" respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU: "No se reirán más"

Imagen referencial.
INDUSTRIA AéREA

¿Por qué Spirit Airlines llegó al colapso total?

Chamorro afirma que las concesiones mineras otorgadas a China serán revertidas, pues resultarían ilegales cuando se dé la etapa de la transición democrátoca en Nicaragua. (Página Oficial)
NICARAGUA

Daniel Ortega acelera su final al desafiar directamente a EEUU

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) realiza operaciones de bloqueo estadounidenses en el mar Arábigo.
Conflicto

Trump afirma que EEUU necesitaría solo dos semanas para atacar "objetivos restantes" en Irán

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
INICIATIVA

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

Te puede interesar

Imagen referencial de un helicóptero intentando sofocar las llamas.
EMERGENCIA

Humo, evacuaciones y tensión por incendio de gran magnitud en el oeste del sur de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
TECNOLOGíA

Director ejecutivo de Microsoft testifica en trascendental juicio contra misión OpenAI

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.
SUCESO

Tragedia en la I-75 deja dos fallecidas, una bebé en estado crítico y una mujer arrestada

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton
JUICIO

Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.
BIENES RAíCES

Venta de viviendas usadas en EEUU sigue tendencia al alza en abril