Hunton Andrews Kurth en Miami: 25 años de excelencia en el servicio jurídico

“Fue la oportunidad de abrir una oficina con amigos que nos teníamos confianza”, dijo Sam Danon (Firmwide Managing Partner) sobre sus colegas Enjamio y Martinez. “Y mirando los últimos 25 años, no podemos tener más éxito en ese sentido”, zanjó.

“De un grupo de cuatro que comenzamos esta oficina, tenemos ahora más de 30 abogados”, aportó Juan C. Enjamio (Managing Partner, Oficina de Miami). “Desde que comenzamos hemos tenido un departamento de litigio muy fuerte, representamos a empresas nacionales e internacionales en todo tipo de casos y asuntos relacionados a la propiedad intelectual, disputas comerciales, privacidad, confidencialidad y adquisición de compañías, entre otros”.

“Tenemos más de 900 abogados en 18 oficinas a través del mundo”, destacó Wally Martinez (Chief Growth Officer). Como añadió, “nuestra estrategia se enfoca en cinco industrias: energía e infraestructura, productos de consumo, bienes raíces, servicios financieros y tecnología. El 75% de las ganancias del bufete vienes de esas cinco industrias. Se puede decir que esta oficina ha sido íntegra en ver crecer esas cinco industrias”.

Una red de colaboración

Hunton ha forjado una cultura empresarial sólida, con una misión clara.

“La idea de la firma es colaboración entre todas las oficinas, y desde el día que entramos, esta firma vio el potencial, lo que podemos hacer como abogados. Por eso ves que tres de nosotros estamos en posiciones de liderar la firma, porque todo el mundo aceptó lo que puedes hacer como individuo, como abogado”, afirmó Danon.

"Las empresas que tenemos la suerte de representar, son las empresas más grandes, están en lo que llamamos los trends, y requieren un asesoramiento que les va a ayudar a llegar al éxito. A eso se llega solamente como un equipo. Tienes que tener esa intención", indicó Danon.

“Las empresas que tenemos la suerte de representar, son las empresas más grandes, están en lo que llamamos los trends, y requieren un asesoramiento que les va a ayudar a llegar al éxito. A eso se llega solamente como un equipo. Tienes que tener esa intención”, indicó Danon.

“Cuando alguien emplea a Hunton, no está pagando por los servicios de una docena de abogados, pero una docena de abogados van a trabajar en su caso”, constató Martinez.

“Una de las razones por las que esta firma ha podido crecer es la visión futura, de dónde va a ir el mercado”, aseveró Enjamio, en línea con el pensamiento de Herbert L. A. Hart, uno de los filósofos del derecho más notables del siglo XX, quien dijo: “El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”.

"Tenemos abogados que están constantemente vigilando lo que pasa en cada industria para obtener el conocimiento de los temas que van a ser importantes para los clientes", precisó Danon.

Sobre el ambiente de la oficina en Miami, donde destaca un recibidor con el estand de “Cafecito 305”, Danon expresó: “A la gente le gusta estar trabajando aquí, le gusta venir todos los días. Los clientes se dan cuenta de cómo se llevan los abogados del bufete, se sienten mejor y reciben mejores servicios cuando los abogados mismos saben que tienen que trabajar como equipo”.

“Y el fruto de ese esfuerzo se ve en que esos clientes han estado con nosotros por 15, 20, 25 años, porque ven que hay ese servicio”, resumió Enjamio.

Servir a la comunidad

La oficina está comprometida con el servicio comunitario, una filosofía que nace de la propia etimología de la palabra abogado, del latin advocatus, “llamado a socorrer”.

Enjamio indicó que “no solo le debemos el mejor servicio posible a nuestros clientes, también le debemos un servicio a la comunidad, y se lo inculcamos a la nueva generación de abogados”.

“Esta oficina es parte del alma del bufete, y el alma se refleja en lo que uno hace por los que tienen menos”, constató Martinez sobre la firma, que ha cumplido por 31 años con el desafío del Pro Bono Institute de destinar al menos el 3% de sus horas anuales a estos servicios.

Desde 2008, la firma ha trabajado con el proyecto Lawyers Serving Warriors, con más de 100 abogados voluntarios representando a veteranos. Por su asistencia legal gratuita a veteranos de las guerras de Irak y Afganistán, en 2011 el bufete fue reconocido como Socio Pro Bono del Año por el Programa Nacional de Servicios Legales para Veteranos (NVLSP por sus siglas en inglés).

En 2017 la firma ganó el Meritorious Public Service Award de la Guardia Costera de EEUU por su trabajo pro bono. “En Miami llevamos más de 10 años dándole servicios legales a la Guardia Costera”, subrayó Martinez, quien es miembro de la Guardia Costera Auxiliar y también fue premiado individualmente por su contribución.

En 2023 obtuvieron el premio Equal Justice Pro Bono Impact Award, de Legal Services of Greater Miami (LSGMI). Y en 2024, por decimoquinto año consecutivo, el 100% de sus abogados en EEUU participaron en proyectos pro bono: la firma donó 51.752 horas de trabajo a nivel global, involucrando a más de 800 abogados.

También en 2024, gracias a los esfuerzos de los abogados de Hunton y más de 1.500 horas de trabajo pro bono, se aprobó en el Congreso la entrega de la Medalla de Oro a las Tripulaciones Dustoff de la Guerra de Vietnam, cuyos pilotos rescataron a militares estadounidenses en la selva vietnamita en helicópteros.

Hunton ha sido reconocida por publicaciones como Chambers and Partners, Legal 500, The American Lawyer, National Law Journal, US News Best Lawyers y Global Investigations Review, entre otras.

“Mirando atrás 25 años se puede decir que la oficina de Miami está completamente integrada al bufete y el bufete está integrado a la oficina de Miami”, acotó Martinez.

Como aseguró Danon, “el éxito más grande es que otros tengan éxito”.

Puede conocer más sobre Hunton visitando hunton.com