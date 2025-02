Se intensifican las estafas legales migratorias

MIGRACIÓN ¿Qué hacer si ya no tiene el TPS? Una guía jurídica para ver las opciones

El número de personas que ofrecen servicios migratorios sin ser abogados colegiados ni contar con las credenciales ha incrementado en los últimos años, alerta Herrera Mellado de la firma kivakilawfirm.

Explicó que hay un doble fraude. Personas que ofrecen servicios migratorios sin los conocimientos y las licencias necesarias y el otro más grave: se roban los datos de los propios abogados de las bases públicas de los colegios de abogados para ofrecer servicios migratorios.

"Se hacen pasar por uno y prometen sacarle los papeles Para ello, ofrecen de manera engañosa darle los papeles en un lapso de seis meses, con la presunta garantía de evitar las afectaciones que puedan generar los cambios migratorios en EEUU”, puntualizó la jurista.

Una vez la persona ha entregado el dinero, total o parcial, el usuario es bloqueado o la cuenta desaparece, pero se van creando otras para seguir cometiendo los delitos.

Es por esta razón que se está impulsando una propuesta de ley, en principio en Florida, para sancionar con mayor severidad este tipo de fraudes y proteger a quienes buscan regularizar el estatus migratorio. Se espera que la legislación pueda impulsarse en otros estados.

Recomendaciones

Cuando el supuesto abogado garantiza resultados, dude . Ningún abogado serio puede prometer o asegurar un estatus migratorio. Si alguien lo hace active las alarmas.

. Ningún abogado serio puede prometer o asegurar un estatus migratorio. Si alguien lo hace active las alarmas. Quienes solicitan pagos en efectivo sin emitir recibos o documentos de respaldo, es otra advertencia . Siempre debe haber un contrato por escrito en el que se detalle el alcance de los servicios que se prestarán y los costos asociados. Nunca pague en efectivo o cash.

. Siempre debe haber un contrato por escrito en el que se detalle el alcance de los servicios que se prestarán y los costos asociados. Nunca pague en efectivo o cash. En caso de haber hecho una transferencia de su banco a nombre del supuesto abogado, conserve el registro.

Sitios web de inmigración falsos

Cuando busca ayuda de inmigración, es posible que encuentre sitios web que parecen estar conectados con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), pero no lo están. Esto aplica en el caso que busque información directa de las páginas oficiales, sin una intermediación legal.

Los estafadores saben que el proceso de inmigración es complicado. Por eso utilizan la confusión que esto provoca para intentar aprovecharse de las personas que buscan ayuda.

Es posible que utilicen nombres como “U.S. Inmigración” y muestre fotografías de banderas estadounidenses o de la Estatua de la Libertad.

Pero si la dirección del sitio web no termina en ".gov", no es un sitio web del gobierno federal y no está conectado con USCIS.

El sitio puede cobrarle por formularios gratuitos del gobierno y también puede robar su información personal, dice la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) en su sección “Consejos para consumidores”.

Datos

Si eres inmigrante en los Estados Unidos, es importante estar alerta para evitar estafas. Datos ofrecidos por la USCIS.

1. Cuidado con las ofertas demasiado buenas. Si alguien promete un trámite inmigratorio rápido o garantizado a cambio de dinero, desconfíe. Ningún abogado ni notario puede garantizar resultados.

2. Verifique la identidad de abogados y notarios. En EEUU un notario público no es un abogado. Solo los abogados con licencia pueden brindar asesoría legal. Busque juristas acreditados en el sitio web de los estados.

3. No pague por formularios de inmigración. Los formularios oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) son gratuitos en www.uscis.gov.

4. Evite compartir su información personal con desconocidos. No de su número de Seguro Social, número de caso de inmigración ni información bancaria a extraños o sitios web sospechosos.

5. Desconfíe de llamadas o correos electrónicos inesperados. Los entes oficiales nunca lo llamarán para pedir pagos inmediatos o amenazarlo con la deportación. Si recibe una llamada sospechosa, cuelgue y contacte directamente a la agencia oficial.

6. No pague con tarjetas de regalo o transferencias de dinero. Los estafadores suelen pedir pagos por Western Union, MoneyGram, tarjetas de regalo o criptomonedas. El gobierno nunca solicita pagos de esta forma.

7. Consulte fuentes oficiales.

¿Qué saber?

Las direcciones reales de sitios web del gobierno de EEUU terminan en "gov".

Los formularios de USCIS son gratuitos . Si tiene que pagar para descargar formularios de inmigración del gobierno, no se encuentra en un sitio web legítimo.

. Si tiene que pagar para descargar formularios de inmigración del gobierno, no se encuentra en un sitio web legítimo. Encontrará información real sobre inmigración en el sitio web de USCIS.

FUENTE: Consulta abogada María Herrera Mellado/ Comisión Federal de Comercio / VOA / Diario las Américas