La abogada Lauren Eagan celebra 10 años ayudando a los inmigrantes

Lauren Eagan, que cuenta con una licenciatura en Español y Economía de la University of Washington y un Juris Doctor de la University of San Diego, decidió enfocarse en derecho migratorio tras conocer las barreras legales y culturales que enfrentan millones de personas. Así que aprender español no ha sido únicamente una habilidad práctica, sino una forma de conectar con sus clientes.

No hay casos "imposibles"

Eagan Immigration se distingue por aceptar casos que otros abogados consideran “imposibles”. Estos incluyen peticiones complejas de residencia permanente, exenciones legales para entradas ilegales y casos con antecedentes criminales, asuntos que asume junto a su equipo con una filosofía única y compromiso social. La jurista también sobresale en casos humanitarios, como los relacionados con la Ley de Violencia contra la Mujer, visas T para víctimas de trata de personas, y visas U para víctimas de delitos violentos.

En su historial de servicio a la comunidad ha visto casos desafiantes, frente a los que ha demostrado profesionalismo y una enorme valentía. Uno de ellos fue el rescate de una víctima de trata y su hijo, quienes obtuvieron estatus legal en EEUU tras años de abuso.

“Una cliente estaba siendo víctima de la trata de personas. Ella me dijo durante nuestra reunión que su traficante estaba sentado en la sala de espera del bufete con su hijo. Me asusté mucho, pero tenía que mantener la calma por ella. Rápidamente se me ocurrió un plan: fingí que tenía un juguete para su hijo para poder alejarlo del traficante. Una vez que se separaron, llamé a seguridad para que lo sacaran del edificio”, confesó.

La abogada no se apartó de aquella mujer y la siguió apoyando: “Pasamos horas ese día buscando un refugio donde pudieran estar seguros. Le di mi número personal y mantuve contacto con ella durante semanas, asegurándome de que tuviera apoyo. Al final, le conseguimos una visa T, y ahora está mucho mejor. Fue una de las cosas más difíciles de las que he sido parte, pero también una de las más significativas. Ayudarla a ella y a su hijo a encontrar seguridad, por eso hago lo que hago”.

Innovación y liderazgo

Desde su creación, Eagan Immigration ha adoptado un modelo de operación virtual, permitiendo a su equipo trabajar desde cualquier lugar del mundo. Esta estructura no solo ha permitido un crecimiento acelerado, sino que también ha mejorado la accesibilidad para sus clientes.

“Quería hacer las cosas de manera diferente”, declaró al respecto. Y agregó: “Había trabajado antes en bufetes de abogados tradicionales y, aunque estaban bien, siempre sentí que no estaban configurados de la mejor manera para los clientes, o para las personas que trabajaban allí. Quería crear un espacio que fuera flexible, donde pudiéramos llegar a los clientes dondequiera que estuvieran y donde nuestro equipo pudiera prosperar”.

Su equipo, compuesto por más de 80 empleados globales en remoto, también ofrece evaluaciones gratuitas y bilingües que aseguran que los clientes se sientan comprendidos y acompañados en sus casos.

En torno al resultado, afirmó que “ha sido increíble lo unido que se ha vuelto nuestro equipo, a pesar de que no estamos en el mismo lugar. Realmente nos preocupamos los unos por los otros, y esa energía se traslada a nuestros clientes. No solo estamos resolviendo casos; estamos apoyando a las personas en algunos de los momentos más estresantes de sus vidas. La virtualización no fue solo una elección logística, sino que nos hizo mejores en lo que hacemos”.

Embed - Abogada Lauren Eagan on Instagram: "**¿Por qué necesitas un abogado de inmigración ahora más que nunca?** En los próximos meses las políticas de inmigración pueden cambiar rápidamente, y esos cambios podrían impactar tus derechos o tu caso. En **Eagan Immigration**, estamos aquí para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu caso. Llámanos al 202-709-6439 para evaluar tu caso GRATIS #abogadodeinmigración #protegetusderechos #eaganimmigration #inmigraciónusa #inmigranteslatinos #latinosenusa" View this post on Instagram A post shared by Abogada Lauren Eagan (@eaganimmigration)

Vocación, justicia y empatía

Lauren Eagan no solo se preparó para ser abogada, sino que diseñó su carrera con un propósito claro: servir a comunidades vulnerables.

“Mi objetivo es ayudar a aquellos que sienten que no tienen esperanza. Cada caso es una oportunidad de cambiar una vida”, comenta Lauren, quien ha trabajado con personas de más de 30 países y habla español e inglés con fluidez.

Además de su décimo aniversario, este año su firma celebra otros hitos notables: su inclusión en la prestigiosa lista Best Lawyers in America 2025, y su aparición por tercer año consecutivo en el ranking Inc. 5000 de empresas de más rápido crecimiento. Pero más allá de los reconocimientos, el impacto de Eagan Immigration se mide en vidas transformadas, familias reunidas y derechos restaurados.

Asimismo, Eagan lanzó un fondo de becas en apoyo a familias inmigrantes, iniciativa que refleja su compromiso con las comunidades a las que sirve: “Siempre he creído que la educación cambia la vida. Para muchos inmigrantes, es lo único que puede abrir puertas y crear oportunidades que antes no existían. Comenzar este fondo de becas me pareció la mejor manera de retribuir a la comunidad que me ha apoyado a mí y a mi equipo”.

“Quiero que este fondo le recuerde a la gente que sus sueños son válidos y alcanzables. Si incluso una persona puede ir a la escuela, construir una carrera o crear un futuro mejor gracias a esta beca, entonces habré hecho mi trabajo”, planteó. “Quiero que este fondo le recuerde a la gente que sus sueños son válidos y alcanzables. Si incluso una persona puede ir a la escuela, construir una carrera o crear un futuro mejor gracias a esta beca, entonces habré hecho mi trabajo”, planteó.

A lo largo de su carrera, Lauren Eagan ha demostrado que la empatía, combinada con la innovación legal, puede cambiar vidas. Su destreza para enfrentarse a desafíos legales y su vocación por la justicia la han convertido en una figura clave dentro del derecho migratorio.

Cuando un cliente le da las gracias “es la mejor sensación del mundo”, pues “no son solo palabras, es alivio, es esperanza, es este enorme peso que se quita de los hombros. Puedes verlo en sus ojos y escucharlo en su voz, y es muy gratificante”.

“Cada vez que un cliente me dice ‘gracias’, me recuerda por qué comencé esta firma. Este trabajo no se trata solo de leyes o procesos, sino de personas, familias y su futuro. Cuando alguien me confía su caso y ganamos, es el tipo de momento que hace que todo el trabajo duro valga la pena. Es algo muy reconfortante y nunca deja de emocionarme”, acotó.

Conozca más en Instagram, y en eaganimmigration.com