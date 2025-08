Iván A. Reyna: Orgullo académico de Miami y rostro de una nueva generación de líderes

El anuncio fue realizado por James W. Lewis, cofundador y presidente de la NSHSS, quien elogió públicamente el recorrido del joven residente de Miami:

“En nombre de la NSHSS y de nuestro cofundador Claes Nobel, miembro de la familia que creó los premios Nobel, es para mí un honor reconocer el esfuerzo, la pasión y el compromiso que Iván ha demostrado para alcanzar este excepcional nivel de excelencia académica”.

Más que un reconocimiento simbólico, la membresía vitalicia a la NSHSS abre puertas a oportunidades formativas, mentorías y redes globales que potencian el desarrollo personal y profesional de sus miembros.

“Estamos orgullosos de ofrecer la membresía vitalicia a jóvenes académicos para apoyar su crecimiento y desarrollo”, agregó Lewis. “Estamos orgullosos de ofrecer la membresía vitalicia a jóvenes académicos para apoyar su crecimiento y desarrollo”, agregó Lewis.

“Ayudamos a estudiantes como Iván a aprovechar su éxito académico poniéndolos en contacto con experiencias y recursos de aprendizaje que les preparan para la universidad y para carreras profesionales significativas”.

Para Iván, este logro es más que una medalla académica: es una manera de honrar las raíces de su familia y proyectar su visión hacia el futuro.

“Ser parte de la NSHSS es una motivación enorme. Me recuerda que todo el esfuerzo vale la pena y que el camino que estoy construyendo tiene sentido”, dijo el joven estudiante.

“Mis padres emigraron buscando un mejor futuro y para brindarme las mejores oportunidades, y este reconocimiento también es para ellos”.

Desde pequeño, Iván ha destacado por su curiosidad y disciplina. Inició su formación en el Magnet de Arte de South Miami K-8, donde desarrolló su pasión por el dibujo. Más tarde, se unió al programa Breakthrough Miami, una experiencia que marcó su camino tanto como estudiante como mentor, desempeñándose como profesor asistente y voluntario. Su compromiso social es tan fuerte como su desempeño académico, y lo demuestra constantemente dentro y fuera del aula.

Fanático del FC Barcelona y apasionado del fútbol, Iván también ha comenzado a explorar el mundo del Sports Business, área en la que se está formando con visión de futuro.

«Me encanta el deporte, pero también me interesa entender cómo funciona la industria. Quiero combinar mi pasión con una carrera que me permita crecer y aportar», explica. «Me encanta el deporte, pero también me interesa entender cómo funciona la industria. Quiero combinar mi pasión con una carrera que me permita crecer y aportar», explica.

Iván Reyna es un apasionado del fútbol. Cortesía Iván Reyna es un apasionado del fútbol. Cortesía

Miembro activo de la iglesia Epiphany Catholic Church, Iván encuentra en la fe un ancla emocional y espiritual que lo acompaña en cada paso. Y aunque aún le quedan años por delante antes de elegir universidad, su enfoque está claro: formarse, servir y dejar huella.

Iván A. Reyna en la iglesia Epiphany Catholic Church. Cortesía Iván A. Reyna en la iglesia Epiphany Catholic Church. Cortesía

En una época en que el mérito, la diversidad y la determinación importan más que nunca, Iván Reyna representa no solo el sueño de una familia, sino el potencial de toda una comunidad. Su historia, tejida con esfuerzo, identidad y propósito, es también una promesa para el futuro.

IG: @camilamendozaa