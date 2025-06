Miami: El polémico cambio de fecha en las elecciones municipales

Baloncesto Kevin Durant ya tiene nuevo equipo y no es el Heat de Miami

La legislación municipal, impulsada por el comisionado Damián Pardo, que también se vincula con una propuesta para establecer límites de mandato vitalicios, fue aprobada en primer debate el martes 17 con una ajustada votación de 3 a 2.

Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso escrutinio, principalmente debido a la implicación de que los funcionarios electos actuales, incluidos el alcalde Francis Suárez y el comisionado Joe Carollo, verían extendidos sus mandatos por un año adicional, sin que para ello se haya consultado a los votantes.

El conflicto central es de naturaleza tanto legal como política. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el gobernador Ron DeSantis declararon previamente que cualquier modificación a la carta constitutiva de la Ciudad de Miami que altere las fechas de las elecciones o los términos de los cargos electos debe ser aprobada directamente por los electores, mediante un referendo.

En marcado contraste, la Oficina del Abogado de la Ciudad de Miami emitió una opinión disidente tras sostener que la Comisión municipal tiene la autoridad para promulgar este cambio mediante una ordenanza, citando precedentes de otras municipalidades en Miami-Dade.

Contexto de la propuesta

El comisionado Pardo, gestor del proyecto de ordenanza, ha justificado el cambio de fecha de las elecciones con el argumento principal de que se vea aumentada drásticamente la participación de los votantes.

El legislador mantiene invariable su premisa de que al alinear las elecciones locales con las jornadas de comicios federales y estatales, la participación podría dispararse de un históricamente bajo 10-15% en los años impares a un robusto 65-70%.

Los defensores de la medida también señalan que la consolidación de las elecciones generaría ahorros significativos para las arcas municipales, al eliminar la necesidad de financiar comicios municipales separados de otros ciclos electorales que mueven más votantes.

Aun así, más allá del objetivo declarado de aumentar la participación electoral, la propuesta de aplazamiento electoral está estratégicamente vinculada a la iniciativa de límites de mandato vitalicios.

Según Pardo, posponer las elecciones a 2026 forma parte del “cálculo” para evitar posibles confusiones o desafíos legales a los candidatos que podrían verse afectados por las nuevas reglas de límites de mandato si las elecciones se celebraran en 2025.

Por ejemplo, el excomisionado Frank Carollo, quien ya ha cumplido ocho años y se postula nuevamente a la Comisión, podría enfrentar ambigüedades bajo las nuevas reglas, de acuerdo con Pardo.

Mientras, el comisionado Joe Carollo tiene otra percepción sobre esto.

Carollo indicó que la “urgencia” de esta “maniobra” respondería a un temor inmediato del ‘establishment’ político porque, a su juicio, están “en pánico” ante la muy probable candidatura de su hermano menor, Frank Carollo, para el escaño que él (Joe Carollo) dejará vacante en la Comisión por vencimiento de términos.

Aunque la medida propuesta le beneficiaría si se tiene en cuenta que implica extender su propio mandato, Carollo subrayó que se opone firmemente a esa legislación en ciernes. “El pueblo no nos eligió por cinco años, nos eligió por cuatro años. Esto no es correcto”, aseveró.

Pasos de la ordenanza

La reunión de la Comisión de la Ciudad de Miami, donde se llevó a cabo la votación de la ordenanza, estaba originalmente programada para el 12 de junio. Sin embargo, fue pospuesta al 17 de junio debido a una emergencia familiar que afectó a la comisionada Christine King, presidenta del órgano legislativo local.

La propuesta fue aprobada en su primera lectura con dos votos en contra emitidos por los comisionados Joe Carollo y Miguel Ángel Gabela. La resolución para instituir límites de mandato vitalicios para los comisionados y alcaldes también fue aprobada por un voto de 3 a 2. Carollo y King se opusieron.

Para que la propuesta de postergación de los comicios se convierta en ordenanza debe ser aprobada en una segunda lectura, que está programada para el 26 de junio.

Pardo citó los resultados de una encuesta, financiada por su comité político ‘We Can Do Better Miami’, que indicó que más del 60% de los votantes encuestados apoyaban tanto el cambio de elecciones como los límites de mandato vitalicios.

Oposición y críticas

El comisionado Gabela desempeñó un papel fundamental al elevar el debate a nivel estatal, luego de solicitar formalmente una opinión del fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre la legalidad del cambio propuesto. Esta acción de Gabela derivó en discrepancias entre la ciudad de Miami y Tallahasse.

Por su parte, el comisionado Carollo no solo votó en contra tanto del cambio electoral como de los límites de mandato vitalicios, sino que también expresó una fuerte oposición a la extensión de los mandatos, sin la participación directa de los votantes.

Carollo también propuso una enmienda al proyecto de Pardo que requeriría que el cargo de alcalde de la Ciudad se convierta en una posición a tiempo completo y prohibiría al edil tener empleos externos. El alcalde Suárez reportó 15 trabajos de consultoría externos en sus declaraciones financieras de 2023.

La presidenta King votó a favor de la ordenanza de aplazamiento electoral en su primera lectura, pero no garantizó hacerlo favorablemente en el segundo debate.

Estado vs. Ciudad

Días previos, la propuesta debatida en la Comisión de Miami provocó una respuesta contundente de las más altas esferas del gobierno estatal de Florida, estableciendo un claro conflicto de autoridad y legalidad.

Tras la solicitud del comisionado Gabela, el fiscal Uthmeier emitió una opinión formal sobre el aplazamiento electoral propuesto.

“Si la Ciudad de Miami va a enmendar su carta constitutiva, ya sea para cambiar la fecha de las elecciones municipales o para cambiar los términos de los funcionarios electos, entonces el cambio solo puede proceder mediante un voto del elector”, dijo Uthmeier.

Además, afirmó que una decisión unilateral del órgano de gobierno del municipio para enmendar su carta constitutiva “simplemente contradice la carta constitutiva del condado”.

El gobernador DeSantis se alineó públicamente con la opinión del fiscal. En una publicación en redes sociales, DeSantis afirmó explícitamente que “los políticos de la ciudad de Miami no tienen la autoridad para cancelar las elecciones de este año y extender sus mandatos sin la aprobación de los votantes”.

En directa oposición a la postura del fiscal de Florida, el abogado de la Ciudad, George Wysong, argumentó que la Comisión de la Ciudad posee la autoridad legal para cambiar las fechas de las elecciones mediante una ordenanza.

Su opinión citó precedentes de otros municipios de Florida, como North Miami, que trasladó con éxito sus elecciones a años pares mediante una ordenanza en 2022.

Florida opera bajo un marco legal que otorga a los municipios, como Miami, cartas constitutivas de ‘autogobierno’ (home rule), lo que les confiere una considerable autoridad sobre sus asuntos locales. No obstante, las leyes estatales suelen prevalecer sobre las disposiciones locales.

Voces de candidatos

La propuesta de aplazamiento electoral ha resonado profundamente entre candidatos a la alcaldía de Miami, que se han pronunciado enérgicamente sobre la medida.

Ken Russell, excomisionado del distrito que ahora encabeza Pardo, calificó la disposición como una “toma de poder de personas que no quieren soltar el poder”.

Remarcó que “no hay razón para saltarse las elecciones de este año” y que esto “privaría de derechos a los votantes que los eligieron para mandatos muy específicos que ahora serán violados”.

Eileen Higgins, actual comisionada de Miami-Dade, adoptó una postura más mesurada y neutral. Declaró que la decisión estaba “en manos de la Comisión de la Ciudad de Miami” y que continuaría haciendo campaña para la alcaldía independientemente del resultado.

Emilio González dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS: “Lo que está ocurriendo en el ayuntamiento es una vergüenza. El pueblo de Miami tiene un derecho fundamental a votar por quién los representa y cuándo”.

A finales de mayo, González se había reunido por separado con el fiscal Uthmeier y el gobernador DeSantis en Tallahassee, de esos encuentros publicó fotografías en sus redes sociales.