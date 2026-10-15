¿Planes para el fin de semana? Lluvia y viento ganan terreno en el sur de Florida

MIAMI. — Los días mayormente secos comienzan a quedar atrás en el sur de Florida. La humedad tropical regresará este jueves con aguaceros y tormentas aisladas, antes de un fin de semana que podría resultar considerablemente más lluvioso y ventoso en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

La actividad de este jueves se concentrará principalmente entre el final de la mañana y el mediodía en el corredor metropolitano de la costa este. La probabilidad de lluvia alcanza 50% en West Palm Beach, 40% en Boca Raton y el norte de Fort Lauderdale, y cerca de 20% en Miami, Homestead y sectores de Broward.

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Giro meteorológico Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia

Las precipitaciones no cubrirán necesariamente toda la región. Sin embargo, algunas tormentas podrían producir ráfagas fuertes y periodos breves de lluvia intensa. El riesgo general de inundaciones es bajo, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) no descarta anegaciones puntuales en calles y vecindarios con drenaje deficiente.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 88 y 90 grados Fahrenheit. La combinación del calor con la humedad podría elevar la sensación térmica hasta valores de entre 100 y 105 grados, un nivel poco habitual para esta altura de octubre y capaz de representar un riesgo moderado o considerable para la salud.

El cambio fuerte llegará el sábado

El panorama se complicará con la aproximación de un frente frío desde el norte, que encontrará abundante humedad sobre el sur de Florida y favorecerá lluvias más frecuentes durante el fin de semana.

Los pronósticos coinciden cada vez más en que la mayor actividad ocurrirá el sábado, antes de que la frontera alcance el centro o el extremo norte del área cubierta por la oficina meteorológica de Miami durante la noche.

Todavía existe incertidumbre sobre la velocidad del frente y, por tanto, sobre la cantidad y ubicación de las precipitaciones. El escenario más adverso —que no constituye el pronóstico general— contempla entre dos y cuatro pulgadas de lluvia en 24 horas. Si esos acumulados se concentran sobre zonas urbanas, podrían producirse inundaciones localizadas.

Los vientos también aumentarán durante el fin de semana. Se espera que cambien hacia el norte y noreste y que adquieran mayor intensidad sobre las costas y aguas adyacentes. Las tormentas pueden generar ráfagas peligrosas y un aumento temporal del oleaje, por lo que navegantes y operadores de pequeñas embarcaciones deberán seguir las actualizaciones.

El frente frío podría quedar estacionario cerca de la región entre el domingo y el comienzo de la próxima semana. Aunque las lluvias tenderían a disminuir gradualmente, los vientos del este pueden continuar fuertes mientras aumenta la diferencia de presión atmosférica sobre Florida.

El deterioro previsto no guarda relación con un ciclón tropical. El Centro Nacional de Huracanes informó a las 2:00 a. m. que el Atlántico permanece sin ciclones activos ni perturbaciones con posibilidad de desarrollo durante los próximos siete días.