Primera sheriff mujer de Miami-Dade comparte su visión sobre la nueva oficina

Transición

Con 28 años de servicio en el Departamento de Policía, Cordero-Stutz explicó que el proceso de transición comenzó hace varios años. “He liderado el comité interno para esta preparación. Durante este tiempo realizamos auditorías e inventarios para determinar cómo estructurar el trabajo de manera independiente a la administración del condado. Este proceso me hizo comprender la magnitud e impacto de lo que estábamos haciendo y fue una de las razones por las que decidí postularme para el cargo de sheriff”.

Ahora, según explicó, están en lo que llama la “fase 2 de la transición”, que implica tomar decisiones sobre aspectos que solo el sheriff electo puede definir. “Estamos preparando el organigrama y proyectando la organización de manera que sea beneficiosa para la comunidad. Debemos elegir quién estará y quién no, ver quién tiene el talento adecuado para la oficina. Sin embargo, este proceso no depende solo de mí, ya que algunas personas pueden optar por no formar parte de la nueva oficina. Son muchas variables para analizar”.

Decisiones

Cordero-Stutz, quien liderará a 3.200 oficiales, explicó algunas de las decisiones ya tomadas. “En cuanto al uniforme, no será verde; mantendremos el mismo que tenemos hoy día. Primero, queremos que nuestra comunidad nos reconozca fácilmente. En las elecciones, notamos que muchas personas no entendían qué implica tener un sheriff, así que queremos que la comunidad se sienta segura al tener a sus agentes del orden identificados. En segundo lugar, cambiar el uniforme sería muy costoso”.

“Tampoco cambiaremos la placa policial, ya que siempre ha tenido la estrella del sheriff. Lo único que cambia es que ahora el sheriff ha sido elegido por voto popular”, agregó.

En cuanto a los vehículos, afirmó que “la ley de Florida establece que los distintivos de los vehículos de la oficina del sheriff deben ser blancos y verdes, que es el color que ya tenemos. Lo único que cambiaremos es el nombre, que dirá ‘Miami-Dade Sheriff Office’”.

Presupuesto

Uno de los temas más comentados durante la campaña fue el presupuesto de 1.000 millones de dólares asignado a la oficina independiente, cantidad que Cordero-Stutz consideraba limitada durante la campaña electoral. “Aún tengo mis preocupaciones sobre el presupuesto. Ahora que estoy en el cargo, puedo hablar de ello; antes no tenía autorización”, dijo.

Indicó que, tras la elección del 5 de noviembre, está planificando reunirse con la alcaldesa Daniella Levine Cava y los comisionados para discutir sus inquietudes y llegar a un acuerdo. Es conocido que existe una partida presupuestaria de reserva para el nuevo sheriff.

Relación con la alcaldesa

Con la creación de la oficina del sheriff, la seguridad del condado ya no dependerá directamente de la alcaldesa, lo que algunos interpretan como una pérdida de poder para la administración condal. Sin embargo, Cordero-Stutz afirmó que la relación con Levine Cava es cordial. “La alcaldesa me felicitó cuando gané y vino a mi celebración la noche de la victoria. Hasta ahora, no hay ningún problema que impida que trabajemos juntas”, afirmó.

Competencias de la Oficina del Sheriff

La sheriff electa explicó que la oficina de Miami-Dade tendrá un enfoque diferente al de otras jurisdicciones, como Broward, que incluye bomberos y prisiones además de agentes. En Miami-Dade, al menos por ahora, la oficina solo contará con los agentes de policía. Cordero-Stutz indicó que prefiere concentrarse en trabajar con los agentes en este proceso de transición, aunque no descartó que en el futuro se integre la división de correcciones a la oficina.

La nueva oficina tendrá bajo su mando equipos especializados en patrullaje de aeropuertos, puertos marítimos, motocicletas, desactivación de bombas, SWAT y unidades de investigación de delitos.

Primeros 100 días

Sobre sus primeros 100 días en el cargo, Cordero-Stutz dijo que los residentes notarán una mayor presencia de patrullas en las calles. “Vamos a ampliar la unidad anticorrupción, que incluirá investigación en fraude y delitos en asociaciones de propietarios (HOA). Incorporaremos más investigadores y trabajaremos estrechamente con la fiscalía para garantizar una labor efectiva”.

Trabajo con las ciudades

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade seguirá brindando servicios en áreas que no cuentan con gobiernos municipales y mantendrá los contratos de apoyo policial en ciudades como Miami Lakes, Palmetto Bay y Cutler Bay.

“Incluso podríamos ofrecer más servicios a otras ciudades del condado”, comentó.

Retos y prioridades

Cordero-Stutz señaló que la transparencia será clave en su mandato para informar a la comunidad sobre los delitos en el condado. “Es fácil ver noticias de crímenes en televisión, pero cuando tienes los datos, te das cuenta de que Miami-Dade es seguro. La transparencia es importante para que la comunidad entienda la realidad”, señaló.

Entre sus prioridades también están los delitos cometidos en asociaciones de propietarios y el tráfico humano. “Miami-Dade es un centro para eventos internacionales, y nuestras unidades de combate contra el tráfico humano deben ser lo más fuertes posible”, añadió.

Eficiencia policial

La sheriff electa finalizó explicando que su oficina reducirá los procesos burocráticos, permitiendo actuar de manera más eficiente.

“El sheriff es independiente, no sigue una agenda política y responde directamente a los ciudadanos. No hay que pedir permiso para actuar en situaciones de emergencia; las decisiones de seguridad serán tomadas por el sheriff y su equipo, lo que nos permitirá ser más eficientes y responder de manera rápida”, concluyó Cordero-Stutz.

