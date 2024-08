Congresista Giménez: "Rosie Cordero-Stutz es la única candidata a sheriff con respaldo de Trump"

Cordero-Stutz se enfrenta en las primarias republicanas del 20 de agosto a Ignacio Álvarez, Ruamen DeLaRua, Alex Fornet, Jeff Giordano, Mario Knapp, Joe Martínez, John Rivera, Ernesto Rodríguez, Joe Sánchez y José Aragú. Cuatro demócratas también están en la boleta.

Cordero-Stutz confirmó lo denunciado por Giménez. “Están manipulando a los electores enviando fotos con Trump”, afirmó la candidata durante una comparecencia ante los medios en la biblioteca pública de Westchester.

“Me molesta lo que están haciendo otros candidatos con Trump, no es justo, no es ético. Le pido a estos candidatos que piensen en eso, y que no mientan, y a los ciudadanos que miren mi sitio web para que vean quién tiene el respaldo del presidente Trump”, declaró.

La contendiente republicana anunció el respaldo del expresidente a finales del mes de abril. “Sé que, como su próxima sheriff, nos hará sentir orgullosos a todos. Rosanna Cordero-Stutz tiene mi total y completo apoyo”, se lee en un anuncio atribuido a Trump.

Para el congresista Giménez, la oficina del alguacil será “la segunda posición más importante en Miami-Dade”. Por tanto, a su juicio, en ese puesto se requiere a una persona “muy profesional, alguien que va a cuidar este condado como Rosie”.

Cordero-Stutz se presenta como una oficial con 38 años de experiencia. “Todos esos años en el Departamento de Policía de Miami-Dade en todos los rangos de mando; ahora soy subdirectora de investigaciones”, afirmó.

En una declaración, el congresista Mario Díaz-Balart aseguró que respalda a Cordero-Stutz por “la experiencia, la integridad y los conocimientos necesarios para dirigir eficazmente la nueva Oficina del Sheriff”.

"Es importante que elijamos a alguien con la experiencia y la dedicación de Rosie a la seguridad pública, que también es muy respetada por la comunidad policial, para que asuma el puesto vital de mantener segura a nuestra comunidad. Más importante aún, ella será la peor pesadilla de un criminal", subrayó.

Las primarias partidistas se celebrarán el 20 de agosto, seguidas de las elecciones generales el 5 de noviembre, cuando se medirán los ganadores de cada partido.