En un país donde la prensa está sometida al control del Estado, escuchar una voz que no pasa por el filtro oficial es, en sí mismo, un acto de libertad. Esa ha sido durante décadas la razón de ser de Radio Martí: llevar a los cubanos de la isla noticias, análisis y música que el Gobierno no quiere que lleguen a sus hogares.

Detrás de esa misión hay periodistas, directivos e historiadores que han dedicado su vida a sostenerla. Entre ellos destacan dos nombres: Pedro Roig, ya fallecido, y Álvaro Alba, más vivo que nunca.

Una voz frente al silencio

Radio Martí salió al aire en 1983 y, con la creación de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) en 1990, sumó televisión y, más tarde, plataformas digitales. Su valor para el cubano de a pie no es abstracto. Para quien vive en la isla, la emisora ha sido una fuente alternativa de información sobre lo que ocurre en su propio país, en el exilio y en el resto del mundo, desde las protestas y la represión hasta la crisis económica y energética que condiciona la vida diaria.

Esa función es aún más necesaria cuando los medios locales responden a una sola línea editorial. Contrastar versiones, conocer los nombres de los presos políticos, saber qué se dice fuera de las fronteras y recordar la historia sin censura son derechos básicos que Radio Martí ha intentado garantizar. Por eso la emisora no es un simple dial más: es un puente con el mundo y un recordatorio de que los cubanos tienen derecho a informarse y a opinar libremente.

Pedro Roig: la historia al servicio de la información

Nacido en Santiago de Cuba en 1940, Pedro Roig se vinculó desde joven a la lucha contra la dictadura de Batista y, después, contra el régimen de Fidel Castro. Marchó al exilio en 1960 y participó en la Brigada 2506. En Miami trabajó en oficios humildes mientras estudiaba: obtuvo una licenciatura y una maestría en la Universidad de Miami y, más tarde, el título de Derecho en St. Thomas University. Fue abogado, educador, miembro de la junta de la Fundación Nacional Cubano Americana y autor de obras como La muerte de un sueño y La guerra de independencia de Cuba, 1895-1898.

En 2003, el presidente George W. Bush lo nombró director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, cargo que desempeñó hasta 2010. Durante esos años impulsó la modernización y el aumento de la potencia de transmisión de Radio Martí, y favoreció el uso de varias plataformas de televisión y la mejora del sitio de internet. Aquella etapa le valió el Premio a la Excelencia de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión. Su mirada de historiador dio a la emisora algo que no se improvisa: la convicción de que informar también es preservar la memoria de una nación. Roig falleció en Miami en mayo de 2026, a los 85 años.

Álvaro Alba: rigor, memoria y oficio

Si Roig fue la cabeza visible de la institución durante siete años, Álvaro Alba ha sido una de sus columnas editoriales más constantes. Nacido en Matanzas en 1963, estudió en la Universidad de La Habana y se graduó con una maestría en Historia en la Universidad Estatal de Odesa, Ucrania. Fue precisamente en la Unión Soviética, leyendo a Shalámov y a Solzhenitsyn, donde empezó a cuestionar el sistema en el que había crecido. Trabajó como asistente en la corresponsalía del diario ABC en Moscú y, en 1993, llegó a Estados Unidos.

Desde 1998 trabaja en la OCB, donde ha sido reportero, coordinador y productor ejecutivo de programas especiales, editor de TV Martí y director de Martinoticias.com. Su especialidad, la historia de la Unión Soviética y de Europa del Este, permite a la audiencia cubana comparar su realidad con las transiciones que vivieron otros pueblos. Ha recibido la Medalla de Oro del IBB en 2005, un Emmy en 2017 por el documental Alas de Libertad, sobre los pilotos de la Brigada 2506, y el Premio David Burke a la excelencia periodística en 2020. Las autoridades de USAGM destacan su defensa de la ética periodística y de la verificación de los datos. Acaba de ser premiado en España con el Premio a la Excelencia Educativa, junto a Radio Martí, por su labor en Radiotelevisión, será entregado próximamente en Madrid.

Un legado que sigue vivo

La trayectoria de ambos muestra que Radio Martí no se sostiene solo con antenas y presupuestos, sino con personas convencidas de que la información veraz transforma sociedades. Roig aportó visión institucional, modernización y sentido histórico; Alba, oficio, contexto y constancia diaria en la redacción. Curiosamente, fue Alba quien escribió el obituario de Roig para Martí Noticias, un gesto que resume la continuidad entre generaciones de un mismo proyecto.

Mientras en Cuba persistan las restricciones a la libertad de expresión, la labor de estos comunicadores seguirá siendo relevante. Su mayor homenaje no está en los premios, sino en cada cubano que, al otro lado del estrecho, sintoniza una emisora para saber qué ocurre en su propia tierra.

Cualquier acción en contra de Radio Martí y sus gestores no puede venir más que del castrismo y de sus títeres en Miami.