Obrero permanece crítico después de que la excavadora que operaba terminara bajo el agua en Davie

Equipos de Davie Fire Rescue acudieron a la obra donde una excavadora terminó sumergida con su operador en el interior.

Buzos especializados participaron en la búsqueda y rescate del trabajador atrapado bajo el agua.

Policías, bomberos y personal de emergencia permanecieron en el lugar mientras se investigaban las causas del accidente.

MIAMI.- Un trabajador de la construcción permanece en estado crítico tras quedar atrapado bajo el agua cuando la excavadora que operaba terminó volcada dentro de una laguna de retención en Davie.

El accidente ocurrió la tarde del lunes 24 de agosto en una obra ubicada en la cuadra 2200 de Shotgun Road, cerca de la 154 avenida y la 24 calle del suroeste de esa localidad, al este del intercambio de la autopista interestatal 75 con Royal Palm Boulevard.

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Agentes de la Policía de Davie (DPD) acudieron al lugar poco después de las 3:30 p.m., luego de recibir un aviso sobre un posible ahogamiento. Al llegar, encontraron la maquinaria volcada y sumergida, según información ofrecida por representantes de la agencia a medios locales.

Buzos especializados participaron en la búsqueda y rescate del trabajador atrapado bajo el agua. CAPTURA DE PANTALLA

Equipos de emergencia, entre ellos varios buzos, participaron en la búsqueda y lograron sacar al operador de la laguna.

Davie Fire Rescue (DFR) informó que el hombre se encontraba en paro cardíaco cuando fue localizado. El trabajador recibió atención de emergencia antes de ser trasladado al Broward Health Medical Center, donde ingresó en condición crítica.

Imágenes aéreas difundidas desde el lugar mostraron una amplia movilización de policías, bomberos y personal especializado alrededor del área del accidente.

La identidad del obrero no había sido divulgada hasta al momento. Las autoridades tampoco informaron cuánto tiempo permaneció sumergido ni qué provocó que la excavadora terminara dentro del agua.

La agencia policial mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Hasta el cierre de esta nota no se había anunciado una actualización sobre la condición médica del afectado.