martes 25  de  agosto 2026
SUCESO

Obrero permanece crítico después de que la excavadora que operaba terminara bajo el agua en Davie

Buzos rescataron al trabajador en paro cardíaco tras encontrar volcada y sumergida la maquinaria en una laguna de retención.

Policías, bomberos y personal de emergencia permanecieron en el lugar mientras se investigaban las causas del accidente.

Policías, bomberos y personal de emergencia permanecieron en el lugar mientras se investigaban las causas del accidente.

CAPTURA DE PANTALLA
Buzos especializados participaron en la búsqueda y rescate del trabajador atrapado bajo el agua.

Buzos especializados participaron en la búsqueda y rescate del trabajador atrapado bajo el agua.

CAPTURA DE PANTALLA
Equipos de Davie Fire Rescue acudieron a la obra donde una excavadora terminó sumergida con su operador en el interior.

Equipos de Davie Fire Rescue acudieron a la obra donde una excavadora terminó sumergida con su operador en el interior.

CAPTURA DE PANTALLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un trabajador de la construcción permanece en estado crítico tras quedar atrapado bajo el agua cuando la excavadora que operaba terminó volcada dentro de una laguna de retención en Davie.

El accidente ocurrió la tarde del lunes 24 de agosto en una obra ubicada en la cuadra 2200 de Shotgun Road, cerca de la 154 avenida y la 24 calle del suroeste de esa localidad, al este del intercambio de la autopista interestatal 75 con Royal Palm Boulevard.

Lee además
Un tren de la compañía Amtrak en una de sus decenas de estaciones.
COLISIÓN

Tren de Amtrak embiste auto varado y provoca incendio en Oakland Park
Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
TRAGEDIA FAMILIAR

Madre y su hija de dos años mueren alcanzadas por un rayo en Broward

Agentes de la Policía de Davie (DPD) acudieron al lugar poco después de las 3:30 p.m., luego de recibir un aviso sobre un posible ahogamiento. Al llegar, encontraron la maquinaria volcada y sumergida, según información ofrecida por representantes de la agencia a medios locales.

Buzos especializados participaron en la búsqueda y rescate del trabajador atrapado bajo el agua.

Buzos especializados participaron en la búsqueda y rescate del trabajador atrapado bajo el agua.

Equipos de emergencia, entre ellos varios buzos, participaron en la búsqueda y lograron sacar al operador de la laguna.

Davie Fire Rescue (DFR) informó que el hombre se encontraba en paro cardíaco cuando fue localizado. El trabajador recibió atención de emergencia antes de ser trasladado al Broward Health Medical Center, donde ingresó en condición crítica.

Imágenes aéreas difundidas desde el lugar mostraron una amplia movilización de policías, bomberos y personal especializado alrededor del área del accidente.

La identidad del obrero no había sido divulgada hasta al momento. Las autoridades tampoco informaron cuánto tiempo permaneció sumergido ni qué provocó que la excavadora terminara dentro del agua.

La agencia policial mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Hasta el cierre de esta nota no se había anunciado una actualización sobre la condición médica del afectado.

Temas
Te puede interesar

José "JONAV" Navarro cambia el lente por el micrófono en Miss Universe Cuba 2026

Hallan muerto a un hombre junto a una bicicleta y buscan al conductor que huyó en Pompano Beach

Tensión entre ciclistas y conductor termina con un disparo en Cutler Bay

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La primera dama de EEUU, Melania Trump (derecha), junto a Ivanka Trump (izquierda) y Barron Trump (centro), se pone de pie y saluda al llegar al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en la Cámara de la Casa del Capitolio, en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.
EEUU

Irán eleva las amenazas contra la familia de Trump, apunta como blanco a Barron y ofrece recompensa

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.
MIGRACIÓN

Aumentan las deportaciones de migrantes en EEUU ¿Hay opciones para detener una expulsión?

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
VISAS H-1B

EEUU propone nuevamente una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo a extranjeros

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del martes 25 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Sube a 70% potencial de desarrollo de onda tropical en el Atlántico

Te puede interesar

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Por CÉSAR MENÉNDEZ y Daniel Castropé
Imagen tomada de una grabación de cámara corporal policial durante una protesta silenciosa de estudiantes de FIU, el 19 de marzo de 2026
FALLO TEMPORAL

Jueza frena sanciones de FIU a estudiantes por protesta silenciosa contra ICE

Florida analiza la propuesta de eliminar la exigencia de cuatro vacunas 
INMUNIZACIÓN ESCOLAR

Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses

Vivienda recién construida en venta.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas nuevas en EEUU disminuyen en julio