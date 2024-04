"Ver a tu hijo andando y haber sobrevivido no tiene precio"

Precisamente la RMHC del Sur de la Florida celebró su 31° Almuerzo Anual “12 Good Men” en el Hotel Loews Coral Gables, evento que contó con la participación de importantes personalidades políticas el ámbito local, filántropos y hombres de negocios con el objetivo de reconocer a quienes hacen posible este proyecto. El evento premia a 12 hombres conocidos por su excepcional participación comunitaria, servicio cívico y apoyo a organizaciones benéficas del Sur de Florida. Los candidatos son inicialmente nominados por anteriores receptores del premio. A partir de ahí, el comité del evento elige meticulosamente a los homenajeados.

"Cada año, me siento tremendamente inspirada por nuestros homenajeados y su dedicación a servir a nuestra comunidad. Sus esfuerzos filantrópicos han tenido un impacto profundo en el Sur de la Florida, y estamos profundamente agradecidos por su presencia y reconocimiento de nuestra causa en el Ronald McDonald House del Sur de la Florida", dijo Soraya Rivera-Moya, directora ejecutiva de RMHC del Sur de la Florida.

“Los homenajeados de este año representan los valores fundamentales de compasión, servicio y la participación involucración comunitaria que están en el corazón de nuestra misión”. “Los homenajeados de este año representan los valores fundamentales de compasión, servicio y la participación involucración comunitaria que están en el corazón de nuestra misión”.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con una familia colombo-venezolana receptora de estos beneficios: “Nuestro hijo amerita tratamientos y seguimientos oncológicos cada seis meses. A medida que eran más constantes las visitas nuestra trabajadora social nos propuso la idea de Ronald McDonald House. Lo intentamos y fue la mejor decisión. Es invaluable la ayuda que recibimos. Nuestro hijo fue diagnosticado desde los dos años con un cáncer renal y con el paso del tiempo ha evolucionado gracias a dios ya los distintos especialistas. Es agobiante lo que tenemos que pasar en los exámenes y procedimientos sin este apoyo fuera prácticamente imposible", dijo la madre notablemente emocionada y agradecida.

“Es una bendición que llega del cielo y de la mano de las personas que hacen este sueño posible, Es un milagro. La satisfacción de ver a tu hijo andando y haber sobrevivido no tiene precio”, atestigua el padre.

Mientras el niño desde su inocencia afirma: “Me siento bien. Me encantan las computadoras. Me gusta más Estados Unidos que Colombia. Si Ronald Mc Donald House no existiera no tuviésemos nada”. Mientras el niño desde su inocencia afirma: “Me siento bien. Me encantan las computadoras. Me gusta más Estados Unidos que Colombia. Si Ronald Mc Donald House no existiera no tuviésemos nada”.

Este evento representa la principal iniciativa de recaudación de fondos para RMHC del Sur de la Florida. Los recursos obtenidos durante este almuerzo benefician directamente las operaciones de la Casa Ronald McDonald en Miami.

Actualmente, se encuentran en desarrollo planes concretos para la construcción de una nueva residencia que ampliará la capacidad de atención para las familias en esta región. El inicio de la Casa Ronald McDonald se remonta a 1984, un proyecto establecido en honor al fundador de McDonald's, Ray Kroc, quien demostró un firme compromiso con el bienestar de los niños.

Los “12 Good Men” de 2024 son:

* Alex Mantecon: Co-CEO, MV Real Estate Holdings y Breakwater Hospitality

* Christian LaCapra: Vicepresidente Senior, Northern Trust

* David Zambrana: Vicepresidente Ejecutivo y COO, Jackson Health System

* Frank J. Milton: COO, United Property Management y Vicepresidente Ejecutivo, J. Milton & Associates

* Jonathan Babicka: Director Ejecutivo, Little Lightouse Foundation

* Jonathan Truppman: Director Jurídico, ODDITY

* Jorge Arauz: Editor en Jefe, TAG Media, Inc.

* Kinny R. Madori: CEO y Gestor de Cartera, Kingdom Capital Management, INC.

* Raul Rodriguez: CEO, CREI Holdings

* Ronald L. Book: Fundador, Presidente y CEO, Ronald L. Book, P.A.

* Steve Stowe: Vicepresidente y Director Ejecutivo, Fondo Caritativo de Miami Heat

* Steve Zack: Socio, Boies, Schiller, Flexner