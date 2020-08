Votación anticipada en Miami-Dade comienza este lunes

Entre medidas para combatir el contagio de coronavirus, la votación anticipada tendrá lugar entre el lunes 3 de agosto y el domingo 16 de agosto, de 7 am a 3 pm de lunes a viernes la primera semana y 11 a.m. y 7 p.m. de lunes a viernes la segunda, así como de 8 a.m. a 4 p.m. los fines de semana.