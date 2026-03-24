Un presunto roce entre vehículos en Opa-locka deriva en una ráfaga de disparos

Imagen referencial de una patrulla de la policía de Miami.

OPA-LOCKA . - Una discusión entre conductores terminó en un episodio de violencia armada la madrugada del martes, cuando se reportaron múltiples disparos en una gasolinera UGAS en esa demarcación de Miami-Dade , según información difundida por Telemundo 51.

El hecho se registró en la cuadra 13000 de la avenida 27 al noroeste de la ciudad. Testimonios en la escena, recogidos por el medio de comunicación antes mencionados, apuntan a que una grúa, al ingresar al establecimiento, habría tenido un leve contacto con otro automovil, lo que dio paso a un intercambio verbal que escaló en cuestión de segundos.

De acuerdo con esas versiones, uno de los implicados sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo de carga pesada, impactando el lado izquierdo mientras su conductor permanecía en el interior.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas heridas y precisaron que el chofer de la grúa se había marchado pero luego regresó caminando por lo que al parecer no estaba herido. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras los investigadores recopilaban evidencia. En el lugar fue visto un hombre esposado, sin que se haya aclarado su relación con lo ocurrido.

El episodio se produce en un entorno con antecedentes de violencia. Datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a través de sus informes de criminalidad, sitúan a Opa-locka entre las comunidades con tasas de delitos violentos más elevadas en proporción a su población, con un riesgo de victimización cercano a 1 por cada 70 residentes.

A nivel local, estadísticas del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) indican que los incidentes con armas de fuego se concentran con mayor frecuencia en sectores del norte del condado, especialmente durante la noche y la madrugada.

El código postal 33054, que incluye Opa-locka y áreas aledañas, aparece de forma recurrente en análisis del condado como uno de los puntos con mayor incidencia histórica de hechos violentos relacionados con armas de fuego.

Registros recientes reflejan además que, en una población cercana a los 16,000 habitantes, la ciudad reporta más de 200 delitos violentos al año, lo que evidencia una presión sostenida sobre los cuerpos de seguridad.

En comparación con zonas vecinas como Miami Gardens o sectores de Liberty City, los patrones muestran similitudes en cuanto a concentración geográfica y horarios críticos, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en corredores de alta circulación y espacios comerciales abiertos de acuerdo con las agencias del orden público.

Especialistas en seguridad urbana advierten que lugares como gasolineras pueden convertirse en puntos de riesgo, donde conflictos cotidianos escalan con rapidez en ausencia de mediación y llaman a la ciudadanía a mantener la calma ante eventos de esta índole.

Este caso vuelve a evidenciar cómo un incidente menor puede transformarse en una situación de alto riesgo en cuestión de segundos.

Las autoridades no han informado sobre arrestos ni cargos hasta el momento.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS estaremos muy pendientes a cualquier actualización.