martes 31  de  marzo 2026
CORAZÓN AZUL DEL CONDADO

Baynanza 2026: Miami-Dade convoca a miles voluntarios a la mayor limpieza de la Bahía de Biscayne

Miami-Dade insta a los residentes del condado a participara en la limpieza de Biscayne, uno de los recursos naturales más importantes del sur de Florida. ¿Dónde registrarse?

Miami Bahía Biscayne.

Miami Bahía Biscayne.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Pequeña isla en Bahía de Biscayne.

Pequeña isla en Bahía de Biscayne.

MIAMI-DADE
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Baynanza 2026, la jornada de limpieza de la Bahía de Biscayne en Miami-Dade, reunirá el 11 de abril a miles de voluntarios en 33 puntos del condado para proteger este ecosistema clave, con inscripciones abiertas hasta el 3 de abril, según afirman los convocantes.

El condado de Miami-Dade anunció la celebración de Baynanza 2026, el evento comunitario de limpieza más grande dedicado a la Bahía de Biscayne y otras vías fluviales, que este año alcanza su edición número 44.

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La iniciativa, impulsada por la alcaldesa Daniella Levine Cava y el Departamento de Gestión de Recursos Ambientales (DERM), busca movilizar a más de 5.000 voluntarios en una jornada que combina acción ambiental, educación y participación ciudadana.

La actividad se llevará a cabo el sábado 11 de abril, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., y contará con 33 locaciones distribuidas en todo el condado.

Baynanza es un juego de palabras entre Bay (bahía en inglés, por la Bahía de Biscayne) y Bonanza (que significa prosperidad o gran abundancia). Este evento de más de cuatro décadas se celebra anualmente en abril, cerca del Día de la Tierra, que este año caerá el miércoles 22 de abril.

Inscripción abierta hasta el 3 de abril

Los interesados en participar en la limpieza de la Bahía de Biscayne deben registrarse antes del 3 de abril a través del portal oficial del condado: miamidade.gov/baynanza.

La convocatoria está abierta tanto a residentes como a visitantes, afirma el comunicado.

Durante la jornada, los participantes recibirán camisetas conmemorativas, agua, materiales de limpieza y orientación ambiental. Además, los estudiantes podrán obtener horas de servicio comunitario importantes para acceder a becas estatales como Bright Future y algunas privadas.

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Pequeña isla en Bahía de Biscayne.

Pequeña isla en Bahía de Biscayne.

Convocados los 13 distritos de Miami-Dade

Por primera vez, Baynanza se desarrollará en los 13 distritos del condado, lo que refleja un esfuerzo ampliado para involucrar a todas las comunidades en la protección de la Bahía de Biscayne.

Al respecto, la directora de DERM, Loren Parra, subrayó el carácter inclusivo del evento al destacar que desde Miami Gardens hasta Homestead, y desde Miami Beach hasta Hialeah, todas las comunidades dependen de este ecosistema.

Impacto ambiental y económico de la Bahía de Biscayne

Por su parte, la alcaldesa Daniella Levine Cava enfatizó la relevancia de la Bahía de Biscayne no solo como un símbolo natural, sino como un motor económico clave para la región.

Según explicó la edil, este ecosistema genera alrededor de 64.000 millones de dólares anuales a nivel local, lo que lo convierte en un recurso esencial para el bienestar y el futuro de Miami-Dade.

Además de su valor económico, la Bahía es considerada el “corazón azul” del condado y un elemento central en la identidad cultural y ambiental del sur de Florida.

Voluntariado ambiental en Miami-Dade

Se espera la participación de funcionarios del condado, municipios, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios.

El evento no solo busca limpiar las costas y vías fluviales, sino también concienciar sobre la importancia de preservar los recursos naturales y fomentar prácticas sostenibles entre los residentes.

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