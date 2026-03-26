Alcaldesa de Miami-Dade exige a Trump excluir a los Castro de transición en Cuba ante rumores de pactos secretos

MIAMI. - La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió a la administración del presidente Donald Trump que cualquier transición política hacia la democracia en Cuba debe excluir por completo a la dinastía Castro para otorgar el protagonismo absoluto a la sociedad civil independiente.

Levine Cava publicó un mensaje bilingüe en sus plataformas digitales para frenar una posible consolidación del régimen ante los crecientes rumores de conversaciones secretas con altos mandos en La Habana.

Rechazo a continuidad familiar

La edil demócrata enfatizó su postura de rechazo a los supuestos diálogos a puerta cerrada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para retener el control en la isla antillana.

"Cambiar a una figura de la dinastía Castro por otra no es una transición. Es una continuación", sentenció la alcaldesa condal para dejar clara su exigencia de una ruptura real con la dictadura.

Asimismo, Levine Cava expresó su inquietud ante los supuestos acercamientos diplomáticos y afirmó que "los informes sobre negociaciones secretas con el nieto de Raúl Castro me preocupan profundamente", ya que considera inaceptable avalar a otro heredero por lazos de sangre.

"Hoy, cuando Cuba se encuentra en una encrucijada histórica, debemos tener absolutamente claro lo que el pueblo cubano merece. No un simple cambio de régimen. No otro Castro, por sangre o por delegación, al que se le entregue el poder en un acuerdo a puerta cerrada", puntualizó.

Embed The Cuban people have carried the weight of repression for generations. They deserve real freedom, dignity, and a future shaped by their own voices. Miami-Dade stands with them. Libertad para Cuba. pic.twitter.com/rHt0fXOsyv — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) March 24, 2026

Clamor del exilio

Como la primera persona no cubanoamericana en liderar el condado en tres décadas, la alcaldesa reconoció el inmenso impacto emocional acumulado por la diáspora más grande del país.

"Durante generaciones, nuestra comunidad ha cargado con el dolor de la separación, la represión y la pérdida de la libertad", indicó la líder del Condado para contextualizar la magnitud de las decisiones de la Casa Blanca en materia de política exterior.

Estas tensiones se registran en un momento crítico para Cuba debido a un colapso eléctrico sin precedentes y una severa crisis económica que han ocasionado que el pueblo se lance a las calles en busca de libertad y mejores condiciones de vida.