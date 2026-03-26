jueves 26  de  marzo 2026
CRISIS CUBANA

Alcaldesa de Miami-Dade exige a Trump excluir a los Castro de transición en Cuba ante rumores de pactos secretos

Daniella Levine Cava rechazó las supuestas negociaciones entre Washington y La Habana para mantener a la cúpula militar en el poder; la alcaldesa demandó que el pueblo cubano decida su propio futuro

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.&nbsp;

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 

CESAR MENENDEZ DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió a la administración del presidente Donald Trump que cualquier transición política hacia la democracia en Cuba debe excluir por completo a la dinastía Castro para otorgar el protagonismo absoluto a la sociedad civil independiente.

Levine Cava publicó un mensaje bilingüe en sus plataformas digitales para frenar una posible consolidación del régimen ante los crecientes rumores de conversaciones secretas con altos mandos en La Habana.

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Rechazo a continuidad familiar

La edil demócrata enfatizó su postura de rechazo a los supuestos diálogos a puerta cerrada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para retener el control en la isla antillana.

"Cambiar a una figura de la dinastía Castro por otra no es una transición. Es una continuación", sentenció la alcaldesa condal para dejar clara su exigencia de una ruptura real con la dictadura.

Asimismo, Levine Cava expresó su inquietud ante los supuestos acercamientos diplomáticos y afirmó que "los informes sobre negociaciones secretas con el nieto de Raúl Castro me preocupan profundamente", ya que considera inaceptable avalar a otro heredero por lazos de sangre.

"Hoy, cuando Cuba se encuentra en una encrucijada histórica, debemos tener absolutamente claro lo que el pueblo cubano merece. No un simple cambio de régimen. No otro Castro, por sangre o por delegación, al que se le entregue el poder en un acuerdo a puerta cerrada", puntualizó.

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Clamor del exilio

Como la primera persona no cubanoamericana en liderar el condado en tres décadas, la alcaldesa reconoció el inmenso impacto emocional acumulado por la diáspora más grande del país.

"Durante generaciones, nuestra comunidad ha cargado con el dolor de la separación, la represión y la pérdida de la libertad", indicó la líder del Condado para contextualizar la magnitud de las decisiones de la Casa Blanca en materia de política exterior.

Estas tensiones se registran en un momento crítico para Cuba debido a un colapso eléctrico sin precedentes y una severa crisis económica que han ocasionado que el pueblo se lance a las calles en busca de libertad y mejores condiciones de vida.

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