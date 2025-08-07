Marisol Diaz protagoniza la portada de Ejecutiva Magazine

Marisol Diaz, CEO y fundadora de NextPhase Solutions, fue seleccionada para encabezar la portada de la reciente edición de Ejecutiva Magazine . La reconocida revista de negocios resalta a Diaz por su trayectoria excepcional e impacto en el mundo empresarial.

Con más de dos décadas de experiencia en recursos humanos y contratación federal, Diaz se ha consolidado como un referente en el manejo estratégico de empresas, llevando a NextPhase Solutions a la vanguardia de la innovación y eficiencia operativa.

Originaria de El Salvador, Diaz llegó a Estados Unidos siendo una niña, y aprendió de su madre el valor del sacrificio y la superación. Esta experiencia temprana moldeó su carácter y la impulsó a iniciar su carrera laboral a los 14 años, marcando el inicio de una travesía notable hacia el éxito empresarial, que toma forma con su compañía con sede en Fairfax, Virginia.

Diaz, graduada en Economía tras años de trabajo y estudio, ha dejado una huella en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina del Censo de EEUU, antes de su papel clave en Allegient Defense Inc., donde lideró estrategias de recursos humanos a nivel organizacional.

“Me apasiona ayudar a las personas, apoyar a los empleados cuando tienen un problema, que accedan a los beneficios. Cuando al final del día puedes resolver esos problemas que un empleado no sabe, eso te da mucha fuerza para continuar”, destacó Diaz, refiriéndose a su compromiso con el bienestar de los empleados y la eficiencia operativa.

Como fundadora de NextPhase Solutions, Diaz ha canalizado su vasta formación en la creación de soluciones personalizadas para pequeñas y medianas empresas. La compañía ofrece un abanico completo de servicios que incluyen gestión de recursos humanos, procesamiento de nómina, cumplimiento normativo y consultoría tecnológica.

“El propósito es brindar la oportunidad de que no te preocupes del back office, de que al final del día, tú, como dueño de un negocio, necesitas hacer crecer tu compañía, no preocuparte de encontrar un nuevo empleado, hacer el payroll o perder tiempo revisando las regulaciones. Nosotros te cubrimos”, explicó Diaz, subrayando el compromiso de NextPhase Solutions con la eficacia.

En su entrevista, Diaz compartió su visión de liderazgo empresarial, enfocada en la empatía y la asertividad. Como líder, señaló que “lo más importante, como una persona de HR, es escuchar al empleado, porque al final del día tratas de ayudarles. La visión de Diaz se centra en proteger el talento laboral y mantener una cultura organizacional inclusiva y de apoyo.

Con su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia en servicios empresariales, Diaz inspira a otros a perseguir sus sueños empresariales.

Como resumió, para ella el éxito “tiene mucho que ver la base que tienes, desde pequeña, las ambiciones y a dónde quieres llegar, además del apoyo de la familia. Y lo más importante: mantener la humildad, ser honesta contigo misma”.

Su historia de superación representa una guía a seguir para esas mujeres que buscan dejar una marca positiva en el mundo de los negocios.

Sobre Ejecutiva Magazine

Ejecutiva Magazine, fundada por el periodista Eduardo Hapke y la abogada Karen Blanco, es la principal revista de negocios en español en el sur de Florida, dedicada a destacar las historias y logros de mujeres líderes en el ámbito empresarial. Con una plataforma que incluye publicaciones impresas, web y redes sociales, Ejecutiva Magazine se ha convertido en un recurso invaluable para la comunidad empresarial hispanohablante, ofreciendo contenido relevante y perspicaz sobre innovación, emprendimiento y liderazgo.

Para más información sobre Marisol Diaz y su impacto en NextPhase Solutions, visite www.nextphasehr.com

Para acceder a la edición completa de Ejecutiva Magazine, visite www.ejecutivamagazine.com