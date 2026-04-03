Trump afirma que requiere "un poco más de tiempo" para reabrir Ormuz "con facilidad"

WASHINGTON. - El presidente de EEUU, Donald Trump , afirmó que "con un poco más de tiempo" puede "reabrir con facilidad” el estrecho de Ormuz que permanece bloqueado por Irán de modo selectivo desde hace un mes, mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente.

"Con un poco más de tiempo, podremos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos. ¡Sería un gran éxito mundial!", aseguró el mandatario estadounidense mensaje difundido a través de redes sociales.

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Las palabras de Trump llegan un día después de que apuntara a que la ofensiva desatada junto a Israel contra Irán podría alargarse varias semanas.

El jueves, el presidente garantizó que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que avanzó una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas" contra el régimen islámico.

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Irán y el estrecho de Ormuz

Desde el 1 de marzo, el régimen iraní tiene control parcial del paso por Ormuz como una estrategia para evitar cualquier intento de asalto por parte de EEUU en el conflicto.

Este jueves, se informó sobre el paso por el estrecho de un carguero de una naviera francesa hacia el mar Arábigo , así como de tres grandes metaleros con bandera de Omán.

En medio de los ataques que el régimen iraní ha intensificado contra sus objetivos militares, este viernes derribó un caza estadounidense en el sur de territorio, por primera vez desde que se inició la guerra, según informaron funcionarios de EEUU, aunque no se revelaron más detalles.

Ucrania anuncia apoyo a EEUU

Mientras se acrecienta el conflicto, el presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, expresó su disposición a apoyar a EEUU y los países del Golfo para reabrir el paso de Ormuz cerrado al tránsito de buques, y comparó la situación con la crisis que atraviesan los buques graneleros en el mar Negro.

"Nuestra señal a EEUU y a los países de Oriente Próximo sobre el estrecho de Ormuz fue que estábamos abiertos a debatirlo", indicó a un medio al abordar las opciones para controlar el estratégico estrecho en el Golfo Pérsico

Si Washington opta por controlar el estrecho "de forma unilateral" haría falta de convoyes militares para escoltar buques, sistemas interceptores, una red de guerra electrónica entre otros medios militares. "Estamos dispuestos a ayudar con esto", subrayó.

FUENTE: Con información de Europa Press, EFE, elmundo.es