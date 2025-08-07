MLB: Jen Pawol debutará como primera mujer árbitra en serie entre Marlins y Bravos

La árbitra Jen Pawol observa la tercera entrada durante un partido de pretemporada entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field el 28 de febrero de 2025 en Tampa, Florida.

La serie entre los Marlins de Miami y los Atlanta Braves este fin de semana no solo será importante por el calendario de temporada regular, sino también por marcar un momento histórico para el béisbol profesional: Jen Pawol se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido oficial de Grandes Ligas.

La MLB confirmó este miércoles que Pawol formará parte del equipo arbitral en la serie que se disputará en Truist Park, Atlanta:

Sábado 10 de agosto: trabajará en las bases durante la doble cartelera entre Marlins y Braves.

Domingo 11 de agosto: será la umpire principal detrás del plato, una de las posiciones más visibles y exigentes.

‍ Un logro histórico en la MLB

Aunque Pawol ya había arbitrado juegos de Spring Training en 2024 y 2025, esta será su primera aparición oficial en temporada regular, algo que ninguna mujer ha hecho antes en la historia de las Grandes Ligas.

“El béisbol ha hecho un gran trabajo siendo completamente inclusivo”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Estaré mirando. Es bueno para el juego.”

Con este paso, la MLB se une a otras ligas importantes como la NBA, la NFL y el fútbol internacional, que ya cuentan con mujeres en cargos arbitrales dentro de las máximas competencias masculinas.

Otras pioneras del deporte

NBA (1997): Violet Palmer fue la primera árbitra.

NFL (2015): Sarah Thomas se convirtió en jueza de línea.

Copa Mundial masculina (2022): Stéphanie Frappart dirigió Alemania vs Costa Rica.

Premier League (2023): Rebecca Walsh arbitró Fulham vs Burnley.

Ahora, Jen Pawol se suma a esta lista de pioneras al romper el techo de cristal en el béisbol profesional estadounidense.

La trayectoria de Jen Pawol

Pawol, de 48 años, creció en Nueva Jersey como deportista destacada en softball y fútbol. Estudió con beca en Hofstra University, representó a Estados Unidos en la selección femenina de béisbol en 2001 y luego comenzó su camino en el arbitraje:

Umpire de softball NCAA (2010–2016)

Participó en el campamento de tryout de la MLB en 2015

Entrenó en la MLB Umpire Training Academy

Debutó en las ligas menores en 2016

Desde entonces, ha recorrido con mérito el camino hacia su debut en Grandes Ligas.

Un debut que será observado por todos

Aunque la MLB tiene 76 umpires de tiempo completo, utiliza reemplazos para cubrir ausencias por lesiones o vacaciones. Gracias a su desempeño, Pawol fue seleccionada para esta serie clave entre los Marlins y Braves, donde hará historia ante millones de espectadores.