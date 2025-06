Aseguran que el régimen de Irán realmente no quiere la paz con Israel

MIAMI. - Las intenciones de Irán de cesar las hostilidades con Israel fueron puestas en dudas por el creador de contenido Checho Sanguino, quien en TikTok se refirió al ataque iraní antes del inicio formal del cese al fuego este martes 24 de junio: "El régimen de Irán no quiere la paz".

En su análisis, indicó también que una vez terminado el ataque sobre Israel, de manera inmediata, Irán emitió "un comunicado grotesco, engañoso, ruin y vulgar".

Sanguino también refirió que en el comunicado iraní se habla de que "en el exitoso ataque con misiles de anoche, la base estadounidense de Al Uday en Qatar fue aplastada", Irán calificó como "desesperada" la súplica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto al fuego "tras 11 días de resistencia histórica y decidida del orgulloso pueblo iraní".

Checho Sanguino puntualizó en su publicación que "el régimen iraní está mintiendo". Agregó: "Ya me di cuenta por qué los gobiernos de izquierda en el mundo se sienten bien representados con la tiranía iraní. Estoy casi seguro que Israel va a responder y saldrán a decir que Israel no quiere la paz. Y es obvio, Israel debe responder a esa agresión final del régimen hitlita. Parece que esto no va a terminar pronto".

Antes del cese al fuego

Cuatro horas antes del inicio del alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un ataque profundo en territorio iraní. De acuerdo con un tuit de Benjamín Netanyahu, “Israel atacó con fuerza en el corazón de Teherán, alcanzó objetivos del régimen y eliminó a cientos de miembros de las fuerzas Basij y de seguridad iraníes”.

Con este paso Israel respondió a los ataques anteriores del régimen iraní, en lo que el gobierno de Netanyahu consideró un movimiento necesario para asegurar su disuasión militar antes de entrar en la tregua.

Por otra parte, minutos antes de la entrada en vigor del acuerdo, Irán disparó una salva de misiles contra Israel. Uno de estos misiles impactó en un edificio residencial en la ciudad de Be'er Sheva y murieron, al menos, cuatro civiles israelíes.

FUENTE: Con información de Checho Sanguino/Infobae