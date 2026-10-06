Trump culpa de las protestas en Francia al islam y a la "migración descontrolada"

La violencia durante las protestas en Francia se ha apoderado de las calles de ese país europeo.

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este martes las protestas estudiantiles en Francia con la "inmigración masiva sin control" y con lo que considera un intento del islam de apoderarse del país europeo.

"Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", escribió en su plataforma Truth Social.

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Trump critica habitualmente la inmigración en Europa, a la que atribuye la pérdida de identidad cultural del continente.

Francia se enfrenta a violentas protestas, presuntamente estudiantiles, que reunieron este martes entre 256.000 y 450.000 manifestantes en toda Francia, en una jornada sin grandes incidentes, aunque marcada por acusaciones mutuas de violencia entre la policía y los manifestantes.

La enorme deuda pública

Las movilizaciones se producen en un contexto de malestar social tras la presentación del plan presupuestario para 2027 del Gobierno de Lecornu, criticado por sus medidas de ahorro.

El Ejecutivo las justifica por la elevada deuda pública, equivalente al 119% del PIB, y la presión sobre los bonos franceses en los mercados.

Estas revueltas de alumnos de secundarias, que comenzaron el 17 de septiembre en un liceo a las afueras de París y se extendieron posteriormente por toda Francia, para exigir mejores condiciones en los centros y en la organización de los estudios, contaron hoy con el respaldo de varios sindicatos y de partidos franceses de izquierda.

Los manifestantes rechazan los recortes en el sector público y las protestas congregan hoy a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación en las principales ciudades francesas.

Desde mediados de septiembre hasta hoy, se han registrado 200 estudiantes heridos y más de 5.000 arrestos en todo el país, además de destrozos en los centros educativos y en mobiliario urbano ya evaluados en varias decenas de millones de euros.

El Ejecutivo aceleró la tramitación de una ley para obligar a los padres de los menores a pagar los actos vandálicos de sus hijos. Al mismo tiempo, al menos el 10 % de los institutos han visto su funcionamiento perturbado por los piquetes y bloqueos.

La violencia

Las manifestaciones llevan dos semanas bloqueando las clases en cientos de colegios.

Las protestas están marcadas por los choques entre policías y manifestantes. El gobierno y los partidos de derecha denuncian los disturbios registrados durante las protestas y acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de querer “sembrar el caos” de cara a la elección presidencial de 2027.

Entre tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, reunirá el martes por la noche a ministros clave de su gobierno para abordar las protestas estudiantiles que reclaman "mejores condiciones" en los liceos, indicó una fuente del Ejecutivo.

Las protestas ocurren a menos de siete meses de la primera vuelta de la elección presidencial para elegir al sucesor de Macron y cuando la líder derechista, Marine Le Pen, encabeza los sondeos, las protestas se invitaron al debate político.

FUENTE: Con información de de Europa Press y EFE