viernes 5  de  junio 2026
GUERRA

Macron respalda que Zelenski y Putin negocien cara a cara el fin de la guerra: "Ha llegado el momento"

Macron subrayó que "son Ucrania y Rusia quienes pueden construir tanto un alto el fuego como un plan de paz",

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

AFP

BRUSELAS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su respaldo a la propuesta del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de mantener negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, alegando que "ha llegado el momento" dada la evolución del conflicto en el frente.

"Ha llegado el momento, habida cuenta de la evolución de la situación", respondió el mandatario francés en declaraciones a los medios al ser preguntado por la propuesta de Zelenski a Putin a su llegada a la cumbre entre la Unión Europea y los países de los Balcanes que tiene lugar este viernes en Montenegro.

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Macron subrayó que "son Ucrania y Rusia quienes pueden construir tanto un alto el fuego como un plan de paz", al tiempo que ha reclamado un papel protagonista para los europeos en ese proceso, al ser "con diferencia los primeros contribuyentes al esfuerzo de guerra ucraniano".

"Son los europeos quienes deben en un momento dado sentarse alrededor de la mesa de discusiones para un plan de paz", ha añadido, en referencia a lo que ha descrito como una "arquitectura de paz y seguridad para los europeos, habida cuenta de la geografía".

También recordó que hace seis meses muchos decían que Ucrania "iba a derrumbarse", que "no iba a pasar el invierno y "que había que apresurarse a aceptar lo inaceptable". "Los ucranianos, con fuerza y valentía, les han vuelto a demostrar que estaban equivocados. Ahora nos toca a nosotros saber también construir una paz duradera", ha añadido.

Encuentro de la Coalición de Voluntarios

En ese marco, el presidente francés ha anunciado que ha invitado al conjunto de los países miembro de la Coalición de Voluntarios de Ucrania a una reunión en París los próximos 13 y 14 de julio, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Bastilla, para "estructurar" el apoyo a Ucrania.

Esta treintena de países que apoyan a Ucrania en su defensa a largo plazo ante la agresión de Rusia se reunió por última vez el 24 de febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, acogieron con satisfacción los esfuerzos continuos de Estados Unidos en las negociaciones de paz, y pidieron que se involucre "a todas las partes pertinentes cuando sus intereses estén en juego".

En el debate sobre unas garantías de seguridad para Ucrania y cómo construir "una paz duradera", Macron ha rechazado que pueda volver a plantearse ceder a Rusia el conjunto del Donbás, calificándola de una propuesta que "nunca ha existido para los ucranianos ni para los europeos" y que "hoy ya no debe existir habida cuenta de la realidad sobre el terreno".

FUENTE: Con información de Europa Press

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