La Casa Blanca anuncia reuniones de Trump con Macron, Al Sisi y Modi, pero no Zelenski, en cumbre del G7

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Egipto, la India, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebrará en la localidad francesa de Évian, pero no tiene previsto un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este sábado la Casa Blanca.

Trump partirá hacia Francia en la madrugada del lunes, una vez finalice el domingo la velada de combates de artes marciales mixtas de la liga UFC organizada en los jardines de la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del mandatario.

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"El presidente Trump se reunirá con los líderes del G7 para abordar temas clave de importancia compartida, incluidos el crecimiento económico y el desarrollo, la resiliencia de las redes de suministro, la migración ilegal y la inteligencia artificial", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración estadounidense.

A su llegada a Francia, Trump mantendrá una primera reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, seguida de una bienvenida oficial y una cena de trabajo con los líderes del G7.

El martes, Trump participará en una sesión de trabajo con los líderes del G7 a la que ha sido invitado Zelenski. Ambos coincidirán en ese encuentro, aunque no tienen prevista una reunión bilateral por separado.

De momento, no está prevista una reunión bilateral entre ambos mandatarios. La cumbre del G7 se celebrará en Evian del 15 al 17 de junio.

Trump y Zelenski no se ven desde diciembre del año pasado, cuando tuvieron un encuentro en la residencia del republicano en Mar-a-Lago (Florida).

Acuerdos globales

El mismo martes, Trump sí tiene previstas reuniones privadas y por separado con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, antes de participar en una cena entre líderes del G7 y de Oriente Medio.

El miércoles, Trump se reunirá con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Évian y, antes de abandonar Francia, será agasajado por Macron con una cena en el Palacio de Versalles.

Bajo la presidencia de Francia, la cumbre del G7 busca acuerdos en grandes asuntos globales, como la regulación digital o las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

Será la primera ocasión en la que se reúnen los líderes de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón, tras la guerra contra Irán iniciada el pasado febrero y que ha derivado en el cierre del estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de EFE y AFP