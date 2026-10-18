Policía desmantela los últimos asentamientos de inmigrantes marroquíes en Ceuta

Oficiales de la Policía Nacional participan este domingo en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia del elevado número de migrantes que se habían ubicado cerca de este espacio.

CEUTA - Unos 350 agentes de seguridad de España procedieron este domingo al desalojo y traslado de 500 personas del "último gran asentamiento" de inmigrantes de Ceuta, entre ellos, unos doscientos menores de edad.

El representante del Gobierno español en esta ciudad fronteriza de Marruecos, David de la Encina, valoró la "actuación ejemplar" de la Policía para desmantelar el campamento del Tarajal, donde malvivían unas 400 personas, así como otros 90 inmigrantes en el barrio Poblado de Regulares.

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Los inmigrantes fueron llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Tarajal para su identificación y traslado posterior a las instalaciones dispuestas para acogerlos.

No obstante, varias decenas huyeron por los montes próximos al Tarajal al detectar la intervención policial.

Sin capacidad de respuesta

La dimensión de la crisis queda reflejada en los últimos datos facilitados por el Gobierno de Ceuta, que cifra en 3.086 el número de menores acogidos. A comienzos de julio, antes de la llegada masiva de migrantes, la cifra rondaba los 180, reseña la televisora española Antena 3. Para responder al incremento de las necesidades de alojamiento, las autoridades han tenido que habilitar hasta 11 nuevos recursos de acogida.

Ese número sobrepasa la capacidad de los recursos de los que disponen las autoridades para atender la emergencia tras la invasión migratoria de marroquíes.

De la Encina dijo a la prensa que las operaciones policiales para localizar a inmigrantes que permanecen en las barriadas seguirán en los próximos días en otros lugares de Ceuta, donde se tiene constancia de la presencia de muchas personas.

La operación de hoy es la cuarta de este tipo después de que días atrás fueron evacuados los campamentos de chabolas de las playas de Benítez y del Trampolín y el asentamiento de la Fábrica del Guano.

En Ceuta permanece un número indeterminado de inmigrantes, entre magrebíes y subsaharianos, de los más de 80.000 que entraron en avalancha desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado, si bien una gran mayoría regresó poco después.

Estas circunstancias han causado una grave crisis socioeconómica en la ciudad y malestar social contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

FUENTE: Con información de EFE